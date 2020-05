127 politici britannici chiedono che il Regno Unito imponga sanzioni a Israele in caso di annessione del territorio palestinese occupato

tratto da: INVICTA PALESTINA

05/05/2020

“L’annessione è un crimine contro il benessere di entrambi i popoli, palestinese e israeliano.”

Caabu, 1 maggio 2020

127 politici britannici di tutti i partiti hanno scritto al Primo Ministro britannico e al Segretario agli Esteri per esortarli a chiarire pubblicamente a Israele che qualsiasi annessione del territorio palestinese occupato “avrà gravi conseguenze tra cui sanzioni”.

In un intervento senza precedenti, politici tra cui ex membri del gabinetto, ministri e alti diplomatici, hanno richiesto azioni e non parole per opporsi a qualsiasi annessione israeliana. Questo sarebbe “un colpo mortale alla possibilità di pace tra israeliani e palestinesi basata su una qualsiasi soluzione praticabile a due stati”.

La lettera sottolinea che quando la Russia nel 2014 annetté illegalmente la Crimea, ”giustamente la Gran Bretagna si oppose a questo atto con misure adeguate, tra cui severe sanzioni”.

Tra i firmatari della lettera ci sono Lord Chris Patten di Barnes, ex commissario europeo per le relazioni esterne; Lord Michael Jay, ex sottosegretario permanente presso l’ufficio degli Affari esteri e del Commonwealth; Sir Edward Davey, leader dei liberali democratici ed ex segretario di stato per lo Sviluppo internazionale, Andrew Mitchell e la baronessa Helena Kennedy.

Una maggiore copertura della lettera si può trovare su Guardian. Al 3 maggio 2020, 136 politici britannici hanno firmato o indicato il loro sostegno alla lettera. Tutti i nomi e le aggiunte si trovano in fondo a questa pagina.

Nella lettera si legge:

“Vi scriviamo per esprimere il nostro sdegno per il piano dichiarato dal nuovo governo israeliano di annettere aree dei territori che furono occupati da Israele nel giugno 1967. Questa azione è il cardine della piattaforma concordata dalla coalizione israeliana. Afferma che il governo può far avanzare la legge sull’annessione dopo il 1° luglio. È già chiaro che il governo israeliano utilizzerà la copertura della pandemia di Covid-19 per cercare di attuare questo piano vergognoso. È fondamentale che il Regno Unito faccia tutto il possibile per impedirlo.

L’annessione del territorio occupato viola diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU tra cui la risoluzione 242 e 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È un colpo mortale alle possibilità di pace tra israeliani e palestinesi basate su una qualsiasi soluzione praticabile a due stati. La dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito, insieme a Francia, Germania, Italia e Spagna, del 12 settembre dell’anno scorso non avrebbe potuto essere più chiara. L’annessione unilaterale di qualsiasi parte della Cisgiordania sarebbe “una grave violazione del diritto internazionale”.

Il diritto internazionale è cristallino. È vietato acquisire di territorio con la guerra. L’annessione russa della Crimea nel 2014 è un esempio recente in cui la Gran Bretagna si è opposta in modo appropriato a tali atti con misure adeguate, tra cui severe sanzioni.

La Gran Bretagna sostiene il sistema internazionale basato sulle regole, come ha affermato ripetutamente il Primo Ministro. Se vogliamo impedire ad altri stati con ambizioni territoriali di copiare il comportamento illegale israeliano, il Regno Unito deve prendere l’iniziativa di opporsi a questa aggressione. La comunità internazionale è tenuta a proteggere i palestinesi sotto l’occupazione.

Vi chiediamo di prendere l’iniziativa di riunire i nostri partner internazionali per impedire questa azione illegale. Il nostro governo ha dichiarato che qualsiasi annessione “non può rimanere incontrastata”. Il governo deve ora chiarire pubblicamente a Israele che qualsiasi annessione avrà gravi conseguenze tra cui sanzioni. Le parole non bastano: il primo ministro Netanyahu ha ignorato le nostre parole. Dobbiamo impedire al suo governo di stabilire questo precedente allarmante e pericoloso nelle relazioni internazionali.”

Il direttore di Caabu, Chris Doyle, ha commentato: “L’annessione ha il potenziale per essere un momento di svolta. Sul terreno Israele divorerà sempre più territorio palestinese e calpesterà il diritto internazionale. Le grandi potenze europee a livello internazionale, come la Gran Bretagna, come dimostrano questi politici di primo piano, dovranno avere il coraggio di spingersi molto più lontano di quanto si sarebbe potuto immaginare per difendere l’ordine internazionale basato sulle regole. Le sanzioni non dovrebbero essere prese con leggerezza, ma un’atto del genere le giustificherebbe, proprio come abbiamo fatto con la Russia per la Crimea. Per troppo tempo abbiamo assistito alla violazione da parte di Israele dei diritti umani palestinesi”.

Sir Vincent Fean, Console Generale del Regno Unito, Gerusalemme 2010-14; Presidente, Progetto Balfour: “L’annessione è un crimine contro il benessere di entrambi i popoli, palestinese e israeliano. La Gran Bretagna ha il dovere di collaborare con Francia, Germania e altri per impedirlo, ricorrendo a sanzioni se Netanyahu ignorerà i loro avvertimenti.“

Citazioni dei firmatari:

Deputato Crispin Blunt:

“Questa è una prova enorme per la comunità internazionale e per la Gran Bretagna, che spero passerà. Possiamo prendere la strada apparentemente facile di non fare nulla e pagarne le conseguenze più tardi. Possiamo inviare il messaggio che in una qualsiasi delle tante controversie territoriali nel mondo, l’aggressività e il bullismo vincono. Oppure possiamo prendere posizione, dimostrare che il diritto internazionale significa ancora qualcosa e dimostrare che, indipendentemente dal fatto che si tratti di Russia, Israele o di qualsiasi altro stato, tali azioni hanno conseguenze reali ed effettive.”

Il deputato Rt. Hon David Jones, presidente di Caabu:

“Sono sicuro che il governo capisca quale grave violazione del diritto internazionale sarebbe una qualsiasi annessione israeliana dei territori palestinesi. Come questa lettera dimostra, avrebbe ampio sostegno se reagisse qualora Israele dovesse attraversare questa linea. “Purtroppo questo probabilmente richiederà più che delle parole; ma una tale violazione dello stato di diritto non può essere ignorata. “Spero che i leader israeliani ci penseranno due volte prima di prendere una decisione così drastica, che distruggerebbe irrevocabilmente le possibilità di una pace duratura tra Israele e il popolo palestinese”.

Stephen Kinnock, presidente del Britain-Palestine All Party Palestine Group:

”Il governo britannico ha giustamente dichiarato il 12 settembre dell’anno scorso che l’annessione unilaterale sarebbe ‘una grave violazione del diritto internazionale’”. E Wayne David, ministro ombra del Labour per il Medio Oriente, ha ribadito questo punto ieri, nella sua lettera al ministro degli Esteri, James Cleverly. Se il Primo Ministro e il Segretario agli Esteri sono sinceramente impegnati nel rispettare l’ordine internazionale basato sulle regole, allora ora devono chiarire al governo israeliano che se l’annessione va avanti, il governo britannico non avrà altra scelta che imporre sanzioni sui beni prodotti nei territori occupati illegalmente. L’annessione sarebbe l’ultimo chiodo nella bara della soluzione a due stati. Questo è un momento decisivo per Israele, per la Palestina e per la comunità internazionale. Il governo britannico deve agire, perché non farlo sarebbe davvero un tradimento del nostro dovere di difendere i diritti umani, la pace, la giustizia e lo stato di diritto.”

La deputata Layla Moran:

“Il Regno Unito ha una storia orgogliosa non solo di rispettare ma anche di modellare l’ordine internazionale basato sul diritto. Questi preoccupanti sviluppi in Israele sono chiaramente contrari alla lettera e allo spirito di quell’ordine liberale e non possono passare inosservati. Vorrei esortare il governo a fare una dichiarazione chiara e inequivocabile, chiarendo che è contro queste mosse illegali.”

Full list of signatories:

Rt Hon Diane Abbott MP Lord John Alderdice Rushanara Ali MP Tahir Ali MP Lord David Anderson of Ipswich QC Tonia Antoniazzi MP Hannah Bardell MP Paula Barker MP Clive Betts MP Mhairi Black MP Rt Hon Baroness Tessa Blackstone Paul Blomfield MP Baroness Christine Blower Crispin Blunt MP Steven Bonnar MP Tracy Brabin MP Rt Hon Ben Bradshaw MP Alan Brown MP Ruth Cadbury MP Rt Hon Lord Menzies Campbell of Pittenweem QC Rt Hon Alistair Carmichael MP Sarah Champion MP Douglas Chapman MP Joanna Cherry QC MP Daisy Cooper MP Rt Hon Lord John Cope of Berkeley Rt Hon Sir Edward Davey MP Martyn Day MP Martin Docherty-Hughes MP Dave Doogan MP Allan Dorans MP Lord Alf Dubs Rt Hon Sir Alan Duncan Julie Elliott MP Stephen Farry MP Marion Fellows MP Margaret Ferrier MP Stephen Flynn MP Rt Hon Lord Edward Garnier QC Richard Graham MP Neil Gray MP Lord Tony Greaves Lord Andrew Green of Deddington Lilian Greenwood MP Rt Hon Dominic Grieve QC Rt Hon Lord Bruce Grocott Rt Hon Lord Peter Hain Lord David Hannay of Chiswick Rt Hon Baroness Helene Hayman Drew Hendry MP Wera Hobhouse MP Rt Hon Dame Margaret Hodge MP Kate Hollern MP Lord Clive Hollick Baroness Sheila Hollins Stewart Hosie MP Imran Hussain MP Lord Qurban Hussain Baroness Meral Hussein-Ece Lord Raymond Hylton Baroness Barbara Janke Christine Jardine MP Lord Michael Jay of Ewelme Kim Johnson MP Baroness Judith Jolly Rt Hon David Jones MP Baroness Jenny Jones of Moulsecoomb Lord Frank Judd Baroness Helena Kennedy of The Shaws QC Afzal Khan MP Stephen Kinnock MP Rt Hon Sir Edward Leigh MP Clive Lewis MP Baroness Ruth Lister of Burtersett Tony Lloyd MP Rt Hon the Marquess of Lothian QC Caroline Lucas MP Kenny MacAskill MP Angus Brendan MacNeil MP Stewart McDonald MP Stuart McDonald MP John McNally MP Shabana Mahmood MP Seema Malhotra MP Baroness Molly Meacher Mark Menzies MP Baroness Sue Miller of Chilthorne Domer Rt Hon Andrew Mitchell MP Carol Monaghan MP Layla Moran MP Grahame Morris MP Gavin Newlands MP John Nicolson MP Rt Hon Baroness Lindsay Northover Lord Jonny Oates Brendan O’Hara MP Kate Osamor MP Kate Osborne MP Rt Hon Lord Chris Patten of Barnes Baroness Kath Pinnock Lord Jeremy Purvis of Tweed Yasmin Qureshi MP Liz Saville-Roberts MP Andrew Selous MP Naz Shah MP Baroness Shas Sheehan Tommy Sheppard MP Andy Slaughter MP Alyn Smith MP Rt Hon Sir Nicholas Soames Chris Stephens MP Lord Paul Strasburger Zarah Sultana MP Sam Tarry MP Owen Thompson MP Richard Thomson MP Rt Hon Lord Paul Tyler Rt Hon Lord Jim Wallace of Tankerness Rt Hon Lord William Wallace of Saltaire David Warburton MP Rt Hon Lord Norman Warner Rt Hon Baroness Sayeeda Warsi Baroness Janet Whitaker Dr Philippa Whitford MP Munira Wilson MP Beth Winter MP Lord Stewart Wood of Anfield

Parliamentarians who have signed onto the letter after it was sent and published:

Rupa Huq MP Neil Coyle MP Debbie Abrahams MP Mohammad Yasin MP Apsana Begum MP Nadia Whittome MP Dame Diana Johnson MP Rachel Hopkins MP Claudia Webbe MP Tim Loughton MP Feryal Clark MP

Traduzione: Simonetta Lambertini – invictapalestina.org