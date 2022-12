Al-Haq pubblica un nuovo rapporto e un filmato sull’apartheid idrica di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Al-haq e tradotto dall’inglese da Bocche Scucite

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, Al-Haq ha pubblicato il suo rapporto: “Responsabilità delle imprese: Il diritto all’acqua e il crimine di guerra del saccheggio”. Il rapporto denuncia l'”apartheid idrica” che Israele impone ai palestinesi che vivono nei Territori Palestinesi Occupati (TPO) e alle aziende che li mantengono. Questo apartheid idrico costituisce un attacco sistematico al diritto del popolo palestinese all’acqua e ai servizi igienici, che mette attivamente in pericolo la salute dei palestinesi e tiene l’economia palestinese prigioniera delle corporazioni che sfruttano questo mercato per profitto commerciale. Oltre al rapporto, stiamo lanciando un cortometraggio che illustra l’apartheid idrica e la complicità delle imprese.

Il rapporto descrive in dettaglio come, attraverso la limitazione e il controllo dell’accesso all’acqua, la distruzione delle infrastrutture idriche palestinesi e il saccheggio delle fonti d’acqua palestinesi, Israele utilizzi le imprese per appropriarsi delle fonti d’acqua palestinesi e rivendere l’acqua saccheggiata ai palestinesi a prezzi sempre più alti, come mercato vincolato.

Il rapporto nomina aziende come Merkorot Water Company Ltd., Hagihon Company, TAHAL Group International B.V., Hyundai, Caterpillar Inc., JC Bamford Excavators Ltd. e Volvo Car Group come complici attivi nella violazione del diritto palestinese all’autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali, nonché nel crimine di guerra del saccheggio e negli atti disumani di espropriazione delle risorse naturali che equivalgono al crimine di apartheid.

Di seguito quattro brevi storie che descrivono il sistema di apartheid idrico di Israele:

L’apartheid idrica è DISCRIMINAZIONE

In virtù della loro identità, i palestinesi sono soggetti a un sistema di apartheid discriminatorio che nega l’accesso alla propria acqua. Il regime di apartheid israeliano si fonda su leggi, politiche e pratiche discriminatorie che consentono alle autorità militari israeliane di detenere il controllo completo su tutte le risorse idriche e le infrastrutture connesse nei Territori palestinesi occupati (TPO). Nell’Area C della Cisgiordania occupata, sotto il pieno controllo militare e civile di Israele, Israele controlla e nega ai palestinesi l’accesso ai bacini idrici e ai siti di pompaggio, distrugge abitualmente i pozzi d’acqua e impone un regime di permessi discriminatorio e arbitrario per la realizzazione di qualsiasi progetto relativo all’acqua.

Ad esempio, se siete palestinesi che vivono negli OPT, dovete ottenere il permesso da Israele, la Potenza occupante, per scavare un nuovo pozzo d’acqua o ripararne uno vecchio. Tuttavia, per i palestinesi questi permessi vengono abitualmente negati. Per molti, le proposte di costruire qualsiasi tipo di infrastruttura idrica, soprattutto nell’Area C, vengono automaticamente rifiutate. Se siete palestinesi che vivono negli OPT e costruite senza permesso per necessità, queste strutture idriche saranno demolite. Tuttavia, i coloni israeliani trasferiti illegalmente non devono affrontare tali restrizioni e godono di acqua in abbondanza, terreni agricoli ben irrigati e accesso alle piscine. Le politiche e le pratiche discriminatorie di Israele, la Potenza occupante, riflettono la discriminazione istituzionalizzata di Israele nei confronti del popolo palestinese, che può equivalere al crimine di apartheid, un crimine contro l’umanità perseguibile dalla Corte penale internazionale.

L’apartheid dell’acqua è DISPOSIZIONE

Le autorità israeliane limitano l’accesso dei palestinesi all’acqua negando o limitando il loro accesso a vaste aree della Cisgiordania. Ordini militari arbitrari permettono alle autorità israeliane di confiscare terreni palestinesi che includono fonti d’acqua, con l’accusa di essere terreni pubblici o statali, come riserve naturali o zone militari. L’accesso alla terra in queste aree viene perso; terra che inevitabilmente incorpora risorse idriche palestinesi come sorgenti o pozzi. Ai palestinesi è vietato tornare in queste terre, non ricevono alcun risarcimento né vengono offerte loro strutture idriche alternative. Secondo il diritto internazionale, Israele è solo l’amministratore delle terre occupate dei Territori palestinesi e, pertanto, qualsiasi estrazione di risorse naturali, ad esempio l’acqua, dovrebbe essere solo a beneficio della popolazione occupata e non della potenza occupante. Negare ai palestinesi l’accesso all’acqua, demolire le strutture idriche palestinesi o trarre profitto dalle opportunità create dalle violazioni dei diritti umani è in diretta violazione del diritto internazionale.

L’apartheid idrica è SEGREGAZIONE

La segregazione è resa possibile da un sistema burocratico di restrizione dell’acqua guidato da Israele e da attori aziendali. Mentre Israele svolge un ruolo centrale nel perpetuare la colonizzazione delle risorse idriche attraverso le sue pratiche e le sue politiche, le aziende sostengono sempre più questa appropriazione limitando l’accesso dei palestinesi all’acqua e utilizzando l’acqua come strumento politico per fare pressione e opprimere le comunità palestinesi. Una società israeliana, la Mekorot, si è impadronita dell’intero approvvigionamento idrico della Cisgiordania, sia per le comunità palestinesi che per gli insediamenti israeliani illegali. L’azienda detiene la completa discrezionalità sulla fornitura di acqua ai villaggi palestinesi e applica due standard nella fornitura di acqua. Questa iniqua infrastruttura idrica integrata spiega l’enorme disparità nel consumo e nell’assegnazione dell’acqua tra palestinesi e israeliani. Si stima che i coloni israeliani, che risiedono illegalmente negli OPT, consumino da tre a otto volte più acqua dell’intera popolazione palestinese della Cisgiordania, esclusa Gerusalemme Est. L’industria agricola negli insediamenti illegali israeliani è fiorente grazie all’abbondanza di acqua estratta e appropriata dalle terre palestinesi.

Anche le strutture idriche palestinesi vengono demolite utilizzando bulldozer di aziende internazionali, come Bobcat, JCB, Volvo e Caterpillar. Le aziende che non esercitano la dovuta diligenza in materia di diritti umani corrono il rischio legale di commettere o contribuire a crimini di guerra e di essere soggette a richieste di risarcimento danni nell’ambito di controversie civili.

L’apartheid dell’acqua è DOMINIO

Sia le aziende israeliane che quelle straniere traggono profitto dal progetto di desalinizzazione di Israele (il processo che rende potabile l’acqua salata), come soluzione all’apartheid idrico imposto ai palestinesi. Invece di soddisfare il diritto dei palestinesi alla sovranità sulle loro risorse idriche, Israele pubblicizza la desalinizzazione come la migliore risposta alla mancanza d’acqua che ha messo a disposizione dei palestinesi. Eppure, la desalinizzazione è il metodo economicamente meno efficiente e sostenibile per gestire la scarsità d’acqua. Gli impianti di desalinizzazione non solo hanno un impatto negativo sull’ambiente, ma sono anche un ostacolo allo sviluppo economico degli OPT. Le costose attrezzature e le grandi quantità di energia necessarie per alimentare gli impianti di desalinizzazione costringono i palestinesi a dipendere dalle industrie israeliane, oltre che dai mercati e dai produttori stranieri. Ciò rafforza ulteriormente il mercato vincolato su cui i palestinesi devono fare affidamento per ottenere acqua sicura e accessibile. Ciò consente a Israele e alle imprese private di trarre continuamente profitto dalla mancanza di accesso all’acqua e dalla mancanza di controllo sulle risorse naturali dei palestinesi. Israele usa la desalinizzazione come strumento per nascondere le conseguenze della sua occupazione e del suo lungo apartheid idrico, violando attivamente il diritto all’acqua dei palestinesi.

Oltre al rapporto, stiamo lanciando un cortometraggio intitolato: Apartheid idrica e complicità aziendale.