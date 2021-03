tratto da: https://www.mosaicodipace.it/index.php/rubriche-e-iniziative/rubriche/l-opinione-di/2221-13-marzo-marianella-rahho-e-francesco

Di RENATO SACCO 13 MARZO 2021

Oggi si accavallano pensieri e ricordi di grandi persone, testimoni di pace, legate a Pax Christi e anche a me personalmente… Condivido il loro ricordo, senza retorica, con semplicità, perché possano accompagnare anche il nostro cammino futuro.

* 13 marzo 1983: assassinio in Salvador di Marianella Garcia Villas. “ Continuiamo a lottare con la voce e con la penna, e con il pensiero certo angosciante che possa arrivare la morte ” (Marianella G.V.)

Scriveva Raniero La Valle: « Contro chi sono rivolte le armi che vengono fornite ai regimi dittatoriali dell’America centrale se non contro gli indigeni, i contadini, gli intellettuali? Quelle armi sono state usate in El Salvador domenica scorsa per uccidere Marianella García Villas. … Marianella non era una straniera, era una di noi. …L’hanno ammazzata selvaggiamente con le nostre armi, con le armi che servono alla difesa della civiltà occidentale e con il viatico del nostro maggiore alleato. E non solo uccisa, torturata, e con le braccia e le gambe spezzate ».

* 13 marzo 2008: viene fatto trovare, in una discarica della città, il corpo senza vita del vescovo di Mosul, mons. Faraj Rahho, rapito qualche settimana prima. Lo avevo appena salutato a Qaraqosh, a metà febbraio.

* Ma il 13 marzo è anche l’anniversario (2013) dell’elezione di papa Francesco, appena tornato dall’Iraq. Anche mercoledì scorso si (ci) domandava: “chi vendeva le armi ai terroristi? Chi vende oggi le armi ai terroristi, che stanno facendo stragi in altre parti, pensiamo all’Africa per esempio? È una domanda a cui io vorrei che qualcuno rispondesse. La risposta non è la guerra ma la risposta è la fraternità.”

“C i sono momenti in cui la fede può vacillare: per voi nei giorni più bui della guerra e in questo periodo di crisi sanitaria. Ma ricordate che Gesù è al vostro fianco, non smettete di sognare, non arrendetevi e non perdete la speranza” (papa Francesco, Qaraqosh, domenica 7 marzo 2021)