130 Paesi senza vaccini e l’ Ue ferma gli ‘acquisti paralleli’ ma è già corsa al salvavita

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/02/13/130-paesi-senza-vaccini-e-lue-ferma-gli-acquisti-paralleli-ma-e-gia-corsa-al-salvavita/

Remocontro 13 Febbraio 2021

Nella grande corsa ai vaccini anti Covid, accelerata dall’incubo delle varianti (che secondo Angela Merkel potrebbero avere «un impatto catastrofico» per l’Europa e per il mondo), c’è un drammatico punto fermo confermato dai dati: quegli stessi vaccini non sono, e di questo passo non saranno per tutti.