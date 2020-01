181 PAGINE GLAMOUR – di Paola Caridi

Quella macchia azzurro petrolio dalla singolare forma di un rene è la Palestina. Attenzione! Non c’è alcuna indicazione. Non c’è scritto “Palestina

Prendere o lasciare. La pace giusta può attendere. Ai palestinesi toccherà dire “no”, perché è impossibile accettare una proposta che li tratta non solo come una riserva indiana, ma come individui che non sono portatori di diritti. Da lì, dal rifiuto, all’annessione della Cisgiordania il passo è breve e scontato.