20 anni di disastro in Afghanistan in cifre (FOTO) Morti , feriti, corruzione, spese militari e altro

CH-47 Chinook from the 82nd Combat Aviation Brigade, 82nd Airborne Division is loaded onto a U.S. Air Force C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Aug, 28, 2021. © AP Photo / Department of Defense

L’uscita senza cerimonie delle forze statunitensi dall’Afghanistan segna la fine di quasi due decenni di intervento militare straniero nel paese, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e spreco difficile da comprendere.

Gli ultimi tre trasporti militari statunitensi sono partiti lunedì tardi dall’aeroporto di Hamid Karzai, poco prima della scadenza del 31 agosto fissata per il ritiro completo. Per anni, Washington e i media hanno descritto il conflitto in Afghanistan come una situazione di stallo che aveva fornito sicurezza sufficiente per stimolare il progresso sociale, la sicurezza e la stabilità. Un’autopsia degli ultimi vent’anni racconta una storia diversa, fatta di spargimenti di sangue, instabilità e corruzione, per un costo totale di oltre 2 trilioni di dollari.

Armi e attrezzature americane in mano ai Talebani

85 miliardi di dollari in armi e attrezzature statunitensi abbandonate ai talebani

Secondo il membro del Congresso Jim Banks (R-Indiana), a causa della “negligenza” dell’amministrazione Biden, i talebani sono in possesso di 75.000 veicoli, oltre 200 aerei ed elicotteri, 600.000 armi di piccolo calibro e leggere, oltre a occhiali per la visione notturna e divise di protezione .

Ha affermato che i talebani ora hanno più elicotteri Black Hawk dell’85% dei paesi del mondo, compresi gli stretti alleati degli Stati Uniti. Ha stimato che l’attrezzatura valga $ 85 miliardi, ma alcuni hanno suggerito

CIVILI UCCISI e sfollati

Almeno 47.000 civili uccisi

Mentre le stime variano, il progetto Costs of War della Brown University ha calcolato La guerra ha anche esacerbato gli effetti della povertà e delle scarse condizioni igienico-sanitarie nel paese.

Quasi 6 milioni di sfollati afgani Il conflitto guidato dagli Stati Uniti in Afghanistan ha alimentato una crisi dei rifugiati che continua a ripercuotersi in tutta Europa. In una nazione di 38 milioni, circa 5,9 milioni di afgani sono stati sfollati all’interno o sono fuggiti dal paese dallo scoppio della guerra iniziata nell’ottobre 2001. Solo negli ultimi tre anni, secondo i dati del governo afghano diffusi all’inizio di luglio, sono fuggiti più di 395.800 afgani . FILE FOTO. © Reuters / Alkis Konstantinidis

UCCISI e FERITI : americani e forze alleate

Più di 2.400 militari statunitensi uccisi e 20.000 feriti Le stime attuali stimano le vittime militari statunitensi totali a più di 2.400 morti, e 20.000 feriti. 3.800 privati sono morti durante la guerra di 20 anni. Hanno perso la vita più di 1.100 membri del servizio alleato, compresi quelli degli stati della NATO. Le bare ricoperte di bandiera dei militari e non militari uccisi in azione vengono caricate su un aereo da trasporto all’aeroporto di Kabul in Afghanistan il 27 agosto 2021. © Reuters / Comando centrale degli Stati Uniti Poliziotti e membri dell’esercito afgano uccisi

Almeno 64mila militari e poliziotti afgani uccisi. Più di 64.000 membri dell’Esercito nazionale afgano (ANA) addestrati dagli Stati Uniti e delle forze di polizia del paese sono morti nella guerra. FILE FOTO. I vigili del fuoco cercano di spegnere un veicolo della polizia colpito da una bomba magnetica a Kabul, in Afghanistan. © Reuters / Stringer

Bombe e munizioni statunitensi sganciate sull’Afghanistan Quando la guerra è entrata nei suoi ultimi anni, l’esercito americano ha radicalmente intensificato la Nel 2019 gli aerei da guerra statunitensi hanno sganciato 7.423 bombe e altre munizioni sul paese, un aumento di quasi otto volte rispetto al 2015. FILE FOTO. B-52H Stratofortress. © Reuters / MODERNIZZARE Air Force

Centinaia di migliaia di ettari di papaveri da oppio Secondo una stima delle Nazioni Unite, la produzione di oppio in Afghanistan è stata stimata . . Sotto il dominio dei talebani, il raccolto era stato quasi completamente sradicato un papavero da oppio. © Reuters / Carlos Jasso un papavero da oppio. © Reuters / Carlos Jasso

Livelli incalcolabili di frode e spreco Con un flusso di denaro di oltre 2 trilioni di dollari, la guerra in Afghanistan ha sofferto di profittatori e truffatori. Nel 2007, l’aeronautica americana ha pagato n. La società ha chiesto l’aiuto di un subappaltatore che ha trattenuto gli stipendi dai suoi lavoratori e in seguito è fuggito dal paese con $ 2 milioni, che ha usato per costruirsi lussuose case all’estero. I suoi operai decisero di pagarsi lo stipendio allontanandosi con generatori e altri materiali presi dal campo militare. I conseguenti ritardi hanno lasciato centinaia di truppe della NATO senza alloggi adeguati per più di un anno. Questo è solo uno delle decine di casi simili. Nel 2019, un informatore ha affermato