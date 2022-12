2022: un anno di morte per i bambini palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su DCI – Palestine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Quest’anno è stato particolarmente letale per i bambini palestinesi della Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, e della Striscia di Gaza. Oltre a uccidere impunemente i bambini palestinesi, le forze israeliane hanno sistematicamente detenuto e maltrattato centinaia di bambini palestinesi nel sistema di detenzione militare israeliano, hanno minacciato di demolire decine di scuole palestinesi e hanno intensificato gli sforzi per mettere a tacere ed eliminare la società civile palestinese e le organizzazioni per i diritti umani.

Parte 1: le forze israeliane sparano ripetutamente e sistematicamente per uccidere i bambini palestinesi in violazione del diritto internazionale

Le forze israeliane e i coloni hanno sparato e ucciso 36 bambini palestinesi con munizioni vere quest’anno nella Cisgiordania occupata. Secondo il diritto internazionale, la forza letale intenzionale è giustificata solo in circostanze in cui è presente una minaccia diretta alla vita o a lesioni gravi. Tuttavia, le indagini e le prove raccolte dal DCIP suggeriscono regolarmente che le forze israeliane usano la forza letale intenzionale contro i bambini palestinesi in circostanze che possono equivalere a uccisioni extragiudiziali o intenzionali.

Le forze israeliane hanno intensificato le operazioni di arresto e le incursioni nelle città palestinesi della Cisgiordania occupata nel 2022, portando a un aumento del numero di bambini palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Decine di palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania da quando l’esercito israeliano ha lanciato l’operazione “Rompi l’onda” il 31 marzo 2022.

Gran parte degli attacchi dell’esercito israeliano contro i bambini palestinesi si sono concentrati nel nord della Cisgiordania occupata nel 2022. 13 dei 36 bambini palestinesi uccisi dalle forze israeliane nel 2022 sono stati uccisi nel governatorato di Jenin.

La metà di tutti i bambini palestinesi uccisi dalle forze israeliane nel 2022 sono stati uccisi nei governatorati di Jenin o Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, secondo la documentazione raccolta dal DCIP.

Le forze israeliane hanno sparato e ucciso Sanad Mohammad Khalil Abu Atiya, 16 anni, intorno alle 8:15 del 31 marzo a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, secondo la documentazione raccolta dal DCIP. Un soldato israeliano ha sparato a Sanad mentre si avvicinava a Yazeed al-Saadi, 22 anni, pochi istanti dopo che al-Saadi era stato colpito alla nuca. Il proiettile ha colpito Sanad nella parte destra del petto ed è uscito dalla schiena.

Sanad Mohammad Khalil Abu Atiya, 16 anni, è stato ucciso dalle forze israeliane il 31 marzo. (Foto: per gentile concessione della famiglia Abu Atiya)Sanad Mohammad Khalil Abu Atiya, 16 anni, è stato ucciso dalle forze israeliane il 31 marzo. (Foto: per gentile concessione della famiglia Abu Atiya)

Sanad è stato ucciso mentre le forze israeliane stavano lasciando l’area dopo aver condotto un’operazione di ricerca e arresto nel vicino campo profughi di Jenin, ha riferito Haaretz. I residenti palestinesi avrebbero lanciato pietre contro i veicoli militari israeliani blindati mentre si ritiravano dal campo profughi di Jenin verso il quartiere Al-Zahra di Jenin, secondo le informazioni raccolte dal DCIP.

Un testimone oculare ha riferito che sono stati sparati colpi di arma da fuoco dal campo profughi mentre i veicoli israeliani lasciavano l’area. I residenti palestinesi che stavano lanciando pietre hanno iniziato a fuggire, mentre uno dei veicoli militari israeliani blindati guidava in retromarcia inseguendo coloro che stavano fuggendo, ha raccontato un testimone oculare al DCIP.

Un soldato israeliano è uscito dal lato passeggero della jeep, si è posizionato in posizione di tiro e ha sparato circa 15 colpi di munizioni vere in rapida successione, ha raccontato il testimone oculare al DCIP. Il soldato ha sparato ad al-Saadi alla nuca e al-Saadi è caduto a terra a circa due metri da un’auto dietro la quale Sanad e il testimone oculare si erano nascosti. Sanad è stato colpito mentre si avvicinava ad al-Saadi nel tentativo di prestare soccorso, ha dichiarato il testimone oculare al DCIP.

Le ambulanze sono riuscite a raggiungere Sanad pochi minuti dopo, e sia lui che al-Saadi sono stati trasportati all’ospedale Ibn Sina dove sono stati dichiarati morti, secondo la documentazione raccolta dal DCIP.

Thaer Khalil Mohammad Maslat, 16 anni, è stato colpito con munizioni vere al petto dalle forze israeliane intorno alle 10 del mattino dell’11 maggio nella città cisgiordana occupata di Al-Bireh, a est di Ramallah, secondo la documentazione raccolta da Defense for Children International – Palestine. Le forze israeliane hanno sparato a Thaer mentre assisteva agli scontri tra le forze israeliane e i giovani palestinesi nelle vicinanze, secondo un testimone oculare. Thaer è stato trasferito all’ospedale di Ramallah in un’auto privata e dichiarato morto intorno alle 10:45, secondo la documentazione raccolta dal DCIP.

Thaer ha lasciato la scuola secondaria maschile Al-Hashimiya, situata nel quartiere Jabal Al-Tawil di Al-Bireh, dopo la seconda lezione a causa di uno sciopero degli insegnanti. Insieme a un amico si è avvicinato a un’area a circa 200 metri di distanza dalla scuola dove si stavano svolgendo gli scontri. Nelle vicinanze era schierato un gruppo di almeno 12 soldati israeliani. Thaer è arrivato e si trovava vicino a un edificio per osservare gli scontri quando un soldato israeliano gli ha sparato al petto con munizioni vere, secondo un testimone oculare. Secondo le informazioni raccolte dal DCIP, Thaer non rappresentava alcuna minaccia per le forze israeliane quando è stato colpito.

Parte 2: I bambini palestinesi subiscono il peso dell’assalto di tre giorni dell’esercito israeliano contro la Striscia di Gaza

17 bambini palestinesi sono stati uccisi dopo che l’esercito israeliano ha lanciato un’offensiva militare di tre giorni sulla Striscia di Gaza all’inizio di agosto, secondo la documentazione raccolta dal DCIP.

Le forze israeliane hanno ucciso otto bambini palestinesi in quattro attacchi aerei separati tra il 5 e il 7 agosto. Cinque bambini palestinesi sono stati uccisi da razzi lanciati male da un gruppo armato palestinese e i ricercatori del DCIP continuano a indagare su altri due incidenti in cui sono stati uccisi quattro bambini palestinesi.

Il 5 agosto, Layan Mosleh Hamdi Al-Shaer, 10 anni, è stato ferito da un bombardamento israeliano intorno alle 16:30 vicino a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, secondo la documentazione raccolta dal DCIP. Layan, che ha riportato una ferita critica alla testa, è stato trasferito all’ospedale Nasser di Khan Younis, insieme ad altri tre bambini palestinesi e due adulti feriti. Layan è stato successivamente trasferito all’Ospedale Europeo di Khan Younis e poi all’Ospedale Al-Makassed di Gerusalemme il 9 agosto. A nessuno della famiglia di Layan è stato permesso di accompagnarla a Gerusalemme e la ragazza è morta per le ferite riportate l’11 agosto.

A nessuno della famiglia di Layan è stato permesso di accompagnarla a Gerusalemme ed è morta per le ferite riportate l’11 agosto. (Foto: per gentile concessione della famiglia Al-Shaer)A nessuno della famiglia di Layan è stato permesso di accompagnarla a Gerusalemme ed è morta per le ferite riportate l’11 agosto. (Foto: per gentile concessione della famiglia Al-Shaer)

Il 5 agosto l’esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei nella Striscia di Gaza, uccidendo almeno 44 persone e ferendone almeno 350, secondo Al Jazeera. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 23:30 del 7 agosto. L’offensiva militare israeliana è arrivata pochi giorni dopo che le forze israeliane hanno arrestato un alto dirigente del Jihad islamico nella città cisgiordana di Jenin e hanno ucciso il 16enne Dirar Riyad Lufti Al-Haj Saleh, sempre a Jenin, che stava protestando contro l’incursione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin.

Il diritto umanitario internazionale proibisce gli attacchi indiscriminati e sproporzionati e richiede a tutte le parti in conflitto armato di distinguere tra obiettivi militari, civili e oggetti civili. Israele, in quanto potenza occupante nei Territori Palestinesi Occupati, compresa la Striscia di Gaza, è tenuto a proteggere la popolazione civile palestinese dalla violenza.

Le autorità israeliane hanno imposto una politica di chiusura nei confronti della Striscia di Gaza dal 2007, controllando e limitando rigorosamente l’ingresso e l’uscita delle persone; mantenendo dure restrizioni sulle importazioni, tra cui cibo, materiali da costruzione, carburante e altri beni di prima necessità; e vietando le esportazioni. Israele continua a mantenere il controllo completo sui confini, sullo spazio aereo e sulle acque territoriali della Striscia di Gaza.

Parte 3: Le forze israeliane hanno detenuto arbitrariamente, maltrattato, torturato e perseguito i bambini palestinesi nel sistema di detenzione militare israeliano.

Il DCIP stima che ogni mese, nel 2022, una media di 132 bambini palestinesi siano stati detenuti nelle carceri militari israeliane. Non sono disponibili dati precisi perché il Servizio carcerario israeliano ha smesso di rilasciare i conteggi dei detenuti su base mensile.

I bambini in genere arrivano agli interrogatori legati, bendati, spaventati e privati del sonno. I bambini spesso confessano dopo abusi verbali, minacce, violenze fisiche e psicologiche che in alcuni casi equivalgono a torture.

La legge militare israeliana non prevede il diritto all’assistenza legale durante gli interrogatori e i giudici dei tribunali militari israeliani raramente escludono le confessioni ottenute con la coercizione o la tortura.

Dalle testimonianze di 84 bambini palestinesi arrestati dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata e processati nei tribunali militari israeliani nel 2022, il DCIP ha rilevato che:

il 70% ha subito violenza fisica dopo l’arresto

il 94% è stato legato a mano

l’87% è stato bendato

il 54% è stato trattenuto dalle proprie case nel cuore della notte

il 58% ha subito abusi verbali, umiliazioni o intimidazioni

il 58% è stato sottoposto ad almeno una perquisizione a strisce

il 63% dei bambini non è stato informato correttamente dei propri diritti

il 99% è stato interrogato senza la presenza di un familiare

Il 17% è stato sottoposto a posizioni di stress

il 29% ha ricevuto o firmato documenti in ebraico, una lingua che la maggior parte dei bambini palestinesi non capisce

Il 25% è stato isolato in isolamento per due o più giorni.

Secondo le prove raccolte dal DCIP, nel 2022 un bambino palestinese detenuto è stato isolato in isolamento per un periodo medio di 21 giorni. Il periodo più lungo di isolamento documentato dal DCIP è stato di 45 giorni.

Le autorità israeliane hanno trattenuto almeno 16 bambini palestinesi in detenzione amministrativa nel 2022, una forma di detenzione senza accusa o processo usata regolarmente dalle autorità israeliane per detenere arbitrariamente i palestinesi, compresi i bambini. Ai bambini palestinesi detenuti in base a ordini di detenzione amministrativa non vengono presentate accuse e la loro detenzione si basa su prove segrete che non vengono rivelate né al bambino né al suo avvocato, impedendo loro di preparare una sfida legale alla detenzione e alle sue presunte basi.

Secondo le informazioni raccolte dal DCIP, otto dei bambini palestinesi detenuti amministrativamente hanno compiuto 18 anni dall’inizio della detenzione.

I comandanti militari regionali emettono ordini di detenzione amministrativa. I giudici dei tribunali militari, che sono ufficiali in servizio attivo o della riserva nell’esercito israeliano, hanno l’autorità di approvare ordini di detenzione amministrativa della durata massima di sei mesi, ai sensi della legge militare israeliana. Non c’è limite al numero di volte in cui un ordine di detenzione amministrativa può essere rinnovato. Di conseguenza, i bambini trattenuti in detenzione amministrativa devono affrontare l’ulteriore incertezza di una detenzione arbitraria a tempo indeterminato.

Tra il 2012 e il 2014, le autorità israeliane hanno brevemente sospeso la pratica di detenere i bambini palestinesi in base a ordini di detenzione amministrativa. Tuttavia, da ottobre 2015, il DCIP ha documentato 57 bambini palestinesi detenuti dalle autorità israeliane in base a ordini di detenzione amministrativa, una pratica che equivale alla detenzione arbitraria secondo il diritto internazionale.

Il DCIP ha documentato il maggior numero di casi di detenzione amministrativa nel 2022 da ottobre 2015.

Israele ha la dubbia particolarità di essere l’unico Paese al mondo a perseguire sistematicamente tra i 500 e i 700 bambini in tribunali militari che non godono dei diritti fondamentali di un processo equo.

Parte 4: Gli ordini di demolizione israeliani e l’uso eccessivo della forza minacciano il diritto all’istruzione dei bambini palestinesi

58 scuole palestinesi situate nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sono attualmente sottoposte a ordini di demolizione o di interruzione dei lavori da parte delle autorità israeliane, secondo il Cluster Istruzione dei Territori Palestinesi Occupati guidato dall’UNICEF e da Save the Children.

Nel 2022, le autorità israeliane hanno ordinato la demolizione o l’interruzione dei lavori di almeno sei scuole nell’Area C della Cisgiordania occupata, con un impatto su almeno 206 studenti, secondo il Cluster Istruzione.

Le autorità israeliane hanno effettuato tre demolizioni di due scuole nel 2022. Una scuola, la Isfey Al Fouqa School nell’area di Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania occupata, è stata demolita due volte, il 23 novembre e il 6 dicembre, con un impatto su 85 studenti, secondo il Cluster Istruzione.

Le prove raccolte dal DCIP indicano che le forze israeliane abitualmente molestano, intimidiscono, trattengono e persino uccidono i bambini palestinesi che cercano di proseguire gli studi.

Le forze israeliane hanno sparato a Mahmoud Abdujaleel Huda al-Sadi, 17 anni, con munizioni vere intorno alle 8:30 del 21 novembre nel quartiere di Al-Hadaf, nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, secondo la documentazione raccolta dal DCIP. Mahmoud si stava recando a scuola a Wadi Burqin, adiacente al quartiere di Al-Hadaf, ma è stato bloccato dagli scontri dovuti a un’incursione militare israeliana nel campo profughi di Jenin quella mattina. Mahmoud si è girato per tornare a casa e un soldato israeliano a bordo di un veicolo militare israeliano a circa 140 metri di distanza gli ha sparato all’addome con munizioni vere.

Le forze israeliane hanno sparato e ucciso Mahmoud Abdujaleel Huda al-Sadi, 17 anni, mentre andava a scuola, il 21 novembre a Jenin. (Foto: per gentile concessione della famiglia Al-Sadi)Le forze israeliane hanno sparato e ucciso Mahmoud Abdujaleel Huda al-Sadi, 17 anni, mentre si recava a scuola il 21 novembre a Jenin. (Foto: per gentile concessione della famiglia Al-Sadi)

Mahmoud non stava partecipando agli scontri con le forze israeliane quando è stato colpito, secondo le informazioni raccolte dal DCIP. Dopo essere stato colpito, Mahmoud ha camminato per circa cinque metri e poi si è seduto a terra prima che i suoi amici e compagni di classe lo aiutassero a salire su un’auto per andare all’ospedale Ibn Sina di Jenin. I medici hanno dichiarato la morte di Mahmoud intorno alle 9 del mattino.

Israele ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC) nel 1991. La convenzione garantisce i diritti fondamentali alla salute e all’istruzione a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro nazionalità o etnia.

L’articolo 28, paragrafo 1, lettera e), della CRC richiede specificamente agli Stati firmatari di adottare misure per incoraggiare la frequenza regolare delle scuole e la riduzione del tasso di abbandono scolastico, mentre l’articolo 38, paragrafo 4, obbliga i firmatari a proteggere la popolazione civile in conformità con il diritto umanitario internazionale e ad adottare tutte le misure possibili per garantire la protezione e la cura dei bambini colpiti da un conflitto armato.

Parte 5: Le autorità israeliane hanno continuato la campagna di repressione per schiacciare il movimento civile palestinese

Le autorità israeliane hanno intensificato drasticamente gli attacchi alla società civile palestinese nel mese di agosto, quando le forze israeliane hanno condotto incursioni in sette organizzazioni della società civile e dei diritti umani palestinesi, tra cui il DCIP, il 18 agosto.

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sede del DCIP, situata nel quartiere Sateh Marhaba di Al-Bireh, a sud di Ramallah, intorno alle 5:55 del 18 agosto. Più di una dozzina di soldati israeliani hanno forzato la porta d’ingresso dell’ufficio, chiusa a chiave, e hanno rimosso un computer, una fotocopiatrice, una stampante e i fascicoli dei clienti relativi ai bambini detenuti palestinesi rappresentati dagli avvocati del DCIP nei tribunali militari israeliani, come dimostrano i filmati delle telecamere a circuito chiuso. Sono usciti dall’ufficio dopo 45 minuti, saldando la porta d’ingresso e lasciando un avviso attaccato alla porta che ordinava la chiusura dell’ufficio e dichiarava il DCIP un’organizzazione illegale. Non è chiaro quali oggetti siano stati esattamente confiscati.