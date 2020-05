23 maggio 1992 strage di Capaci – GIOVANNI FALCONE IN UNA SUA RARA INTERVISTA

23 maggio 1992, lungo l’autostrada dall’aeroporto palermitano di Punta Raisi alla città, la devastante esplosione che uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Quando fu ucciso Falcone, ero in punizione. Nuovo direttore del Tg1 Bruno Vespa, e io -‘colpevole’ della inchiesta sui rapporti tra Cia e P2- interdetto ad occuparmi ancora di inchieste, giustizia e mafia. Piansi per non poter correre a Palermo in quei giorni. Per quei morti, per gli amici persi, per il lavoro a cui avrei voluto contribuire con la mia esperienza. Costretto all’esilio, fu allora che scelsi di frequentare altre guerre»