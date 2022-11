25 novembre: la donna in Palestina tra la violenza dell’occupazione e la morsa del patriarcato

Se da un lato, dunque, le donne palestinesi devono avere a che fare con una società ancora patriarcale e poco sicura, dall’altro devono anche fare i conti con la violenza di genere perpetrata dal regime sionista. Come in tutte le occupazioni coloniali, le violenze sulle donne e sulle bambine della popolazione colonizzata sono all’ordine del giorno, infatti sono innumerevoli i casi registrati di stupri, violenze, assassinii compiuti dalle forze di occupazione sioniste, soprattutto nelle carceri ma non solo. Per di più, per le vittime di violenza di genere compiuta dal regime sionista non c’è modo di ottenere giustizia, dal momento che sporgere denuncia significherebbe mettere a rischio non solo la propria vita ma anche quella dei propri cari. È particolarmente frequente anche la violenza sotto forma di intimidazioni, violenza verbale e fisica da parte dei coloni israeliani che prendono di mira soprattutto le donne, le quali, anche in questo caso, non hanno modo di ottenere giustizia.