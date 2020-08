250 milioni di euro al Libano-Aiuti direttamente alla popolazione-Ancora scontri

«Per dare l’idea del problema Libano: su sei milioni di abitanti, due milioni sono profughi. Come se l’Italia ne avesse 20 milioni. Ammassati in una superficie più piccola dell’Abruzzo. Eppure il Libano non è l’inferno. È un paradiso. Il cielo è più azzurro che a Napoli, i tramonti più rosa che a Roma. Basta salire da Beirut sui monti retrostanti, e le foreste dei cedri profumano più dei pini di Cortina. Basta andare a cenare nella baia di Jounieh, e le serate mediterranee sono più dolci che in Costa Smeralda o Azzurra. La valle della Beqaa, che porta in un attimo a Damasco, è più verde della campagna toscana».