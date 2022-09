30 detenuti palestinesi iniziano uno sciopero della fame collettivo aperto contro la loro detenzione arbitraria senza accusa né processo

Articolo pubblicato originariamente su Addameer

Oggi, 30 detenuti amministrativi palestinesi, detenuti arbitrariamente nelle carceri dell’occupazione israeliana, iniziano uno sciopero della fame collettivo aperto contro la loro detenzione illegale. Lo sciopero della fame collettivo è la risposta all’ampia escalation di detenzioni amministrative delle autorità di occupazione israeliane contro difensori dei diritti umani, studenti, politici ed ex prigionieri palestinesi. Lo sciopero evidenzia il crescente ricorso delle autorità di occupazione israeliane alla detenzione amministrativa, una procedura in cui i detenuti sono trattenuti senza accusa o processo sulla base di “informazioni segrete” per un tempo indefinito. I detenuti palestinesi in sciopero della fame chiedono la fine della politica di detenzione amministrativa come misura di tortura arbitraria, coercitiva e punitiva nei confronti di centinaia di palestinesi, tra cui donne, bambini, anziani e attivisti della società civile.

Nel 2022, le forze di occupazione israeliane hanno esteso le loro pratiche di detenzione amministrativa sistematica e arbitraria. Secondo la documentazione delle Organizzazioni dei prigionieri palestinesi, attualmente sono circa 780 i detenuti amministrativi palestinesi che languono a tempo indeterminato nelle carceri dell’occupazione senza accusa né processo, tra cui sei bambini, due donne e tre membri del Consiglio legislativo palestinese. In effetti, il numero di ordini di detenzione amministrativa emessi nel 2021 ha superato del 40% l’anno precedente. Questa impennata illustra l’uso esteso da parte delle autorità di occupazione israeliane di arresti arbitrari e ordini di detenzione amministrativa contro i palestinesi impegnati in proteste solidali in tutto il territorio palestinese occupato durante la Rivolta dell’Unità del 2021. Nell’agosto 2022, il comandante militare israeliano ha emesso 272 ordini di detenzione amministrativa, tra cui 143 nuovi ordini e 129 rinnovi.

Oltre l’80% dei detenuti palestinesi che si sono uniti a questo sciopero della fame collettivo aperto per protestare contro la loro detenzione sono essi stessi ex prigionieri, un fenomeno che evidenzia ulteriormente il fatto che l’occupazione israeliana prende di mira gli ex prigionieri palestinesi che vengono abitualmente rilasciati, arbitrariamente riarrestati e posti in detenzione amministrativa per mesi e mesi. In particolare, l’attuale detenuto amministrativo palestinese che si è unito allo sciopero della fame collettivo è l’ex prigioniero Asem Al-Ka’bi, recentemente rilasciato nell’aprile 2021 dopo aver scontato una condanna a 18 anni di carcere nella prigione di Naqab e nuovamente arrestato in detenzione amministrativa per sei mesi il 24 agosto 2022.

L’espansione della detenzione amministrativa da parte delle autorità di occupazione israeliane avviene in concomitanza con la sistematica campagna di vessazione del regime di occupazione e apartheid israeliano contro la società civile palestinese, che ha recentemente portato alla criminalizzazione di sei importanti organizzazioni della società civile palestinese (OSC) nell’ottobre 2021. L’avvocato di Addameer e difensore dei diritti umani Salah Hammouri è stato arrestato il 7 marzo 2022 e ha ricevuto un ordine di detenzione amministrativa di tre mesi, rinnovato due volte il 5 giugno e il 5 settembre. Salah è stato arrestato per la prima volta all’età di 16 anni e da allora ha dovuto affrontare continue vessazioni giudiziarie e amministrative da parte delle autorità di occupazione israeliane, tra cui sei periodi di detenzione e arresti arbitrari, diversi divieti di viaggio, la separazione dalla sua famiglia, la sorveglianza e gli attacchi di spyware e, più recentemente, la revoca illegale della sua residenza permanente a Gerusalemme e l’espulsione forzata da Gerusalemme.

Storicamente e attualmente, i prigionieri politici palestinesi hanno intrapreso scioperi della fame individuali e collettivi per protestare contro la politica sistematica e arbitraria di detenzione amministrativa da parte delle autorità di occupazione israeliane; nel 2021, circa 60 detenuti palestinesi hanno intrapreso tali scioperi della fame individualmente. Nel 2022 è continuato l’aumento del numero di detenuti palestinesi che hanno intrapreso scioperi della fame individuali. Sono emersi diversi casi in sospeso in cui i detenuti palestinesi in sciopero della fame hanno raggiunto condizioni di salute critiche, compreso un imminente pericolo di vita, tra cui Ghadanfar Abu Atwan (65 giorni), Kayed Fasfous (131 giorni), Miqdad Al-Qawasmeh (113 giorni) e Hisham Abu Hawash (141 giorni).

Oltre a trascurare le pratiche di punizione di ritorsione e i maltrattamenti, i tribunali militari israeliani respingono abitualmente i ricorsi presentati contro gli ordini di detenzione amministrativa dei prigionieri in sciopero della fame, nonostante le evidenti condizioni fisiche, adducendo un “pericolo” presente secondo “informazioni segrete”. Anzi, i tribunali militari israeliani agiscono doppiamente per confermare i nuovi ordini di detenzione amministrativa contro i prigionieri palestinesi in sciopero della fame, nonostante le loro esplicite gravi condizioni di salute, come dimostra il caso di Khalil Awawdeh.

La detenzione amministrativa rimane la misura più estrema che il diritto internazionale umanitario (DIU), costituito dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai loro protocolli aggiuntivi, consente a una potenza occupante di impiegare contro la popolazione occupata. Gli esperti e i relatori speciali delle Nazioni Unite hanno rilasciato diverse dichiarazioni, la più recente il 21 ottobre 2021, condannando fermamente le pratiche israeliane di detenzione amministrativa in violazione del diritto internazionale, che continuano a trattenere i palestinesi “senza accuse, senza processi, senza condanne”, a tempo indeterminato, sulla base di prove “segrete” inaccessibili ai detenuti o ai loro avvocati. Notando i significativi scioperi della fame intrapresi all’epoca da diversi detenuti amministrativi, gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso “grave timore” per le loro vite, chiedendo alle autorità di occupazione israeliane di “rilasciarli o incriminarli” e di porre fine alla “pratica illegale della detenzione amministrativa”, sottolineando la loro natura arbitraria “che è rigorosamente proibita dal diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale”.

L’Associazione Addameer per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani afferma il proprio impegno al fianco dei prigionieri e dei detenuti palestinesi e fa eco alle richieste dei detenuti in sciopero della fame di porre fine all’uso sistematico e arbitrario della detenzione amministrativa. Esortiamo la comunità internazionale a fare pressione sulle autorità di occupazione israeliane affinché rilascino tutti i prigionieri e i detenuti palestinesi in detenzione amministrativa, garantiscano loro il diritto alla vita, il più alto standard raggiungibile di salute e salute mentale e tutte le garanzie legali di base, e pongano fine a tutte le forme di rappresaglia contro i prigionieri in sciopero.