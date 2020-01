33 MINORENNI PRIGIONIERI, TRASFERITI DALLA PRIGIONE DI DAMON, SUBISCONO MALTRATTAMENTI

tratto da: infopal

16/1/2020

PIC. 33 minorenni palestinesi sono sottoposti a dure condizioni di detenzione e maltrattamenti da quando sono stati recentemente trasferiti dalla prigione di Ofer a quella di Damon senza essere accompagnati dai loro rappresentanti (detenuti adulti). Secondo la Palestinian Prisoner Society (PPS), le forze carcerarie israeliane hanno fatto irruzione nella sezione della prigione di Damon, dove i 33 giovani erano stati rinchiusi dopo il loro trasferimento dalla prigione di Ofer, e hanno rimosso tutte le apparecchiature elettriche dalle celle. Inoltre, i ragazzini hanno rifiutato più volte di consumare i pasti, affermando che la qualità e la quantità del cibo erano pessime, e si sono lamentati di non avere abbastanza coperte per proteggersi dal freddo delle celle. Anche i bagni della sezione sono aperti e senza tende e i prigionieri non sono riusciti a fare la doccia da quando sono arrivati ​​in prigione. L’amministrazione della prigione di Ramon ha anche confiscato denaro, circa 8.000 shekel, assegnati ai ragazzini dal commissario per acquistare prodotti di prima necessità, sostenendo fraudolentemente di aver consegnato il denaro ai loro rappresentanti nella prigione di Ofer. Di conseguenza, i prigionieri nella prigione di Ofer hanno deciso di intraprendere azioni di protesta nelle prossime ore per fare pressione sui carcerieri israeliani affinché cessino le violazioni contro i bambini e permettano ai loro rappresentanti di stare con loro nella prigione di Ramon. Ci sono circa 200 minori palestinesi nelle carceri israeliane e ricevono supervisione, rappresentanza e assistenza da parte di detenuti adulti.

