463 mila coloni vivono in 150 colonie nella Cisgiordania occupata

5/2/2020

Territori palestinesi occupati – MEMO e Quds Press. I dati israeliani hanno rivelato che il numero di coloni che vivono in 150 colonie per soli ebrei nella Cisgiordania occupata è aumentato del 3,4 per cento nel 2019. Secondo quanto riportato da Israel Hayom, il numero di coloni era diminuito tra il 2012 ed il 2018, tuttavia un’accelerazione nella costruzione delle colonie ha portato ad un aumento nel 2019. L’aumento percentuale della popolazione nelle colonie, secondo il documento, è stato quasi il doppio dell’aumento del numero di persone che vivono in Israele, che era dell’1,9 per cento all’inizio del 2020. Il quotidiano israeliano ha affermato che il numero di coloni è salito a 12.964 nel 2018 e a 15.299 nel 2019. Secondo i dati, il numero di coloni israeliani nella Cisgiordania occupata, esclusa Gerusalemme occupata ed i suoi dintorni, è di 463.901, che vivono in 150 colonie. Oltre a questi, più di 300 mila coloni vivono nella Gerusalemme occupata e nei suoi dintorni.

