500 arrestati al Campidoglio mentre gli attivisti ebrei chiedono il cessate il fuoco a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Cinquecento persone, tra cui due decine di rabbini, sono state arrestate a Washington mercoledì mentre gli attivisti ebrei guidavano una protesta dentro e fuori il Campidoglio. I manifestanti chiedevano ai legislatori di sostenere il cessate il fuoco a Gaza.

Centinaia di manifestanti si sono fatti strada nella rotonda del Cannon House Office Building dove hanno cantato, scandito e tenuto cartelli che chiedevano un cessate il fuoco immediato. Gli attivisti indossavano magliette con la scritta “Not in our name” e “Jews say cease fire now”.

La polizia del Campidoglio ha annunciato la chiusura delle strade intorno al Campidoglio per garantire la sicurezza dei manifestanti all’esterno.

All’inizio della giornata, più di 5.000 ebrei americani e i loro alleati si sono riuniti nel National Mall. Alla folla si sono rivolti i rappresentanti Rashida Tlaib (D-MI) e Cori Bush (D-MO). “Ringraziamo la nostra comunità ebraica per essere qui a dire ‘Mai più'”, ha detto Bush.

Il 16 ottobre, Tlaib, Bush e altri membri progressisti della Camera hanno presentato una risoluzione che chiede all’amministrazione Biden di spingere per un cessate il fuoco immediato a Gaza.

L’iniziativa legislativa è sostenuta da decine di gruppi per i diritti umani, tra cui l’Adalah Justice Project, American Muslims for Palestine (AMP) e la U.S. Campaign for Palestinian Rights (USCPR).

“Se non torniamo alla nostra umanità condivisa, non credo che torneremo mai indietro da questo”, ha detto Tlaib. “E al nostro Presidente: Voglio che sappia che, come palestinese-americana e di fede musulmana, non ho intenzione di dimenticarlo. E credo che molte persone non lo dimenticheranno”.

Jewish Voice for Peace ha sottolineato l’azione in un tweet:

Oggi 500 ebrei sono stati arrestati e 10.000 sono scesi in strada per sostenere e chiedere un cessate il fuoco e la fine del genocidio palestinese. Abbiamo bloccato il Congresso per attirare l’attenzione di massa sulla complicità degli Stati Uniti nella continua oppressione dei palestinesi da parte di Israele. Ma il nostro lavoro non è finito.

Possiamo e vogliamo fermare il genocidio a Gaza. Ma questa situazione orribile è stata possibile solo grazie alle basi gettate dallo Stato israeliano oltre 75 anni fa. Dal 1948, il governo israeliano ha costruito un sistema di apartheid e di occupazione illegale.

Così come chiediamo la fine del genocidio a Gaza, dobbiamo impegnarci allo stesso modo per smantellare i sistemi di sionismo, apartheid e colonialismo che ci hanno portato a questo momento.

L’unica via per la pace e la sicurezza – per tutti – è garantire giustizia e uguaglianza per tutti. Questo significa essere solidali con i palestinesi. Significa costruire un mondo al di là del sionismo. Significa creare sistemi di sicurezza attraverso la solidarietà. Vi unirete a noi?

La protesta di mercoledì è arrivata solo due giorni dopo che gli attivisti ebrei avevano bloccato ogni ingresso alla Casa Bianca, chiedendo a Biden di sostenere un cessate il fuoco.

“Fin da quando eravamo bambini, molti di noi si sono detti che non sarebbero rimasti a guardare se fossero stati testimoni di una violenza genocida. Ci siamo detti che avremmo alzato la voce. Ci siamo detti che avremmo messo in gioco i nostri corpi. Abbiamo promesso che tali orrori non sarebbero mai più accaduti sotto i nostri occhi”, ha dichiarato la scrittrice e attivista Naomi Klein, che si è rivolta anche ai manifestanti. “Il ‘mai più’ della nostra vita è in corso a Gaza proprio ora. E noi ci rifiutiamo di stare a guardare”.

La sezione di Washington della Anti-Defamation League (ADL) ha denigrato i manifestanti in una dichiarazione e ha affermato che gli antisionisti sono antisemiti. L’amministratore delegato dell’ADL Jonathan Greenblatt ha paragonato gli attivisti ai suprematisti bianchi in un tweet.

“L’ADL è spaventata perché, come altre organizzazioni dell’establishment ebraico, sente che sta perdendo il controllo su chi deve parlare a nome degli ebrei americani”, ha scritto Ben Lorber, membro di IfNotNow e JVP. “Francamente, dovrebbero avere paura. Il loro centrismo fallimentare è il passato e gruppi come [IfNotNow] e JVP sono il presente e il futuro”.