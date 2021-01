7 VIDEO: B’TSELEM // UN ALTRO GIORNO DI demolizioni oltraggiose e strazianti. Un altro giorno di olive distrutte dalla violenza dei coloni. Un altro giorno di…

Le statistiche sono disponibili sul nostro sito web, ma non raccontano la storia dietro i numeri: intere vite si sono trasformate in nuvole di polvere in pochi minuti; famiglie rimaste senza casa nella calura estiva o nel freddo invernale; bambini che perdono l’unica casa che abbiano mai conosciuto. Proprio quest’anno, più di 900 persone hanno perso le loro case a causa della demolizione. Novecento persone!

Due mesi fa, ho visitato la comunità di Khirbet Humsah nella Valle del Giordano dopo che Israele l’ha demolita. Sembrava che fosse stato colpito da uno tsunami. I resti di baracche di latta, recinti per il bestiame, vestiti, biancheria da letto, utensili da cucina erano sparsi. Persone esauste, disperate e arrabbiate stavano cercando di recuperare pezzi di stagno e stoffa per improvvisare rifugi per i loro bambini piccoli al freddo.

Le demolizioni sono la routine dell’occupazione. Non passa giorno senza che i nostri ricercatori sul campo mi chiamino per segnalare l’ennesima demolizione della casa. Queste chiamate mi riempiono di ansia e disperazione, perché so quale sofferenza attende le famiglie: l’enormità del trauma e le difficoltà economiche, sociali e mentali che ora dovranno vivere.

Israele utilizza vari metodi per attuare la sua politica di riduzione della presenza palestinese in Cisgiordania e Gerusalemme Est, entrambe aree delle quali rivendica la proprietà: impedire l’accesso dei palestinesi alla terra, addestramento militare in terra palestinese, rifiutare di collegare le comunità all’acqua, all’energia e alle reti stradali; e vietare la costruzione. La vita è resa insopportabile e i palestinesi sono soggetti a una povertà assoluta senza servizi di base . Israele spera che lasceranno le loro case, presumibilmente di loro spontanea volontà. Rappresentanti delle autorità di pianificazione israeliane visitano queste comunità per demolire o confiscare, mai per pianificare o costruire.

Da quando B’Tselem ha iniziato a documentare le demolizioni in Cisgiordania nel 2006, abbiamo contato che più di 10.000 palestinesi, circa la metà dei quali sotto i 18 anni, hanno perso la casa in questo modo.

Lo tsunami continua, eppure il mondo sta a guardare e non ferma i bulldozer. In questo momento impegnativo, i ricercatori sul campo e io continueremo, insieme all’intero team di B’Tselem, a documentare queste violazioni ed a esporre l’occupazione per quello che è per tutti coloro che si rifiutano di distogliere lo sguardo.

Kareem Jubran, Direttore della ricerca sul campo

I COLONI DISTRUGGONO PROPRIETA’ PALESTINESI VANDALIZZANDO

Quest’anno, la stagione della raccolta delle olive è stata oscurata dalla violenza dei coloni sostenuta dallo stato. B’Tselem ha documentato 39 incidenti dove i coloni hanno attaccato i raccoglitori palestinesi, bloccato il loro accesso ai propri uliveti, rubato i raccolti e danneggiato alberi e attrezzature agricole. Gli atti di violenza documentati da B’Tselem si ripetono anno dopo anno senza interruzione e non solo durante la stagione del raccolto.

Questa realtà continuerà perché serve gli obiettivi a lungo termine di Israele in Cisgiordania: espropriare i palestinesi della loro terra in modo che lo stato possa impossessarsene. Solo quando Israele dovrà pagare per l’attuazione di questa politica criminale, il cambiamento potrà avvenire.

UCCISIONI

Il 25 novembre 2020, Nur Shqeir (36) è arrivato al Checkpoint a-Za’ayem a est di Gerusalemme, dove le forze di sicurezza israeliane gli hanno chiesto di mostrare i suoi documenti. Secondo la polizia israeliana, le forze sospettavano che i documenti presentati non appartenessero a lui. A quel punto, Shqeir ha accelerato e si è imbattuto in un agente della polizia di frontiera, ferendolo leggermente. Ha guidato per diverse centinaia di metri e si è fermato sul ciglio della strada.

Gli agenti di polizia di frontiera e le guardie di sicurezza gli sono corsi dietro e uno ha sparato quattro colpi mortali nella sua direzione da diverse decine di metri di distanza. Tutto questo è stato documentato in riprese video, dove si sente chiaramente un membro delle forze di sicurezza gridare: “Non sparare!”

ANNESSIONE

In ottobre, abbiamo pubblicato un nuovo documento: “ L’annessione che era ed è ancora” , spiegando perché la decisione di Israele di trattenersi dall’annessione ufficiale della Cisgiordania (o parti di essa) non è motivo di celebrazione. I sraele ha annesso la Cisgiordania de facto molto tempo fa e tratta l’area come parte del suo territorio sovrano , agendo unilateralmente per stabilire e perpetuare il controllo su di essa.

La comunità globale potrebbe aver tirato un sospiro di sollievo quando l’annessione ufficiale è stata accantonata ed è stata rapida ad abbracciare nuovamente Israele, ma senza alcun cambiamento reale, questo consente a Israele di continuare la sua politica di espropriazione senza pagare un prezzo.

Di recente abbiamo documentato molti casi nei quali Israele ha demolito strutture, confiscato proprietà e infrastrutture scollegate, il tutto con l’obiettivo di cacciare i palestinesi dalle loro terre e dalle loro case. Uno degli incidenti più estremi è avvenuto il 3 novembre 2020 nella Valle del Giordano, quando l’amministrazione civile ha raso al suolo l’intera comunità di Khirbet Humsah. La demolizione ha lasciato 74 persone, tra cui 41 bambini, senza casa .

Poche settimane dopo, in un solo giorno, Israele ha demolito le case di 44 palestinesi a Masafer Yatta, nella zona di Ramallah e nella valle del Giordano . Il pretesto ufficiale era “la mancanza di permessi di costruzione” – eppure i palestinesi non hanno alcuna possibilità di ottenere tali permessi. L’ovvia conclusione è che Israele commette crimini e dipinge i palestinesi come i colpevoli.

Per tutto l’ottobre 2020 i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella città palestinese di Sabastiya e hanno imposto restrizioni al movimento dopo che, secondo i militari, i coloni di Shavei Shomron si sono lamentati del fatto che i residenti li stavano accecando con raggi laser. In tre notti separate, i soldati sono entrati in città, hanno lanciato dozzine di granate assordanti e hanno sparato lacrimogeni. Una notte hanno sparato anche proiettili di metallo rivestiti di gomma. Adham a-Sha’er, un contabile che era seduto con i suoi amici in un bar vicino, ha perso un occhio quando un proiettile del genere lo ha colpito.

VIOLENZA DEI COLONI

Gli atti di violenza dei coloni sostenuti dai militari sono continuati senza sosta negli ultimi due mesi. Alla fine di settembre, dozzine di coloni hanno attaccato un pollaio, bruciato veicoli e molestato agricoltori. nel villaggio di Qusrah. I soldati hanno scortato i predoni e, come al solito, hanno sparato lacrimogeni e proiettili di metallo rivestiti di gomma non contro di loro, ma contro i residenti che cercavano di difendere la proprietà. Trecento polli sono morti a causa dell’attacco.

A ottobre, dozzine di coloni hanno lapidato la casa della famiglia ‘Eid nel villaggio di Burin. I soldati sono rimasti a guardare e hanno sparato lacrimogeni contro i residenti che cercavano di proteggere la casa . L’attacco a Burin è continuato il giorno successivo; di nuovo, i soldati sono arrivati ​​e hanno sparato lacrimogeni contro gli abitanti del villaggio. Durante l’attacco dei coloni, due coordinatori della sicurezza dell’insediamento hanno ordinato a Muntasser a-Najar, residente a Burin, di fermare la sua auto. Gli si sono avventati addosso, gli hanno rotto il parabrezza e lo hanno consegnato ai soldati nelle vicinanze. I soldati lo hanno trattenuto per tre giorni, sebbene non fosse sospettato di alcun reato.

GAZA

Che dire della Striscia di Gaza assediata? Negli ultimi due mesi, abbiamo nuovamente assistito al suo impatto distruttivo sulle vite di Gaza. Per l’osservatore esterno, è difficile immaginare le ripercussioni della carenza di energia elettrica quotidiana di Gaza , che quest’estate è ammontata a sole quattro ore di elettricità al giorno. L’elettricità regolare è vitale per una vita ragionevole, dall’acquisto di cibo alle comunicazioni fino al funzionamento dei sistemi sanitari. Eppure ai residenti di Gaza, che vivono a poche decine di chilometri di distanza dal centro di Israele, viene negato l’uso di routine di elettrodomestici essenziali come frigoriferi, lavatrici e telefoni cellulari.

A metà ottobre, Israele ha distrutto 25 dunam di terreni agricoli palestinesi vicino alla recinzione perimetrale che separa Gaza da Israele. I nteri campi di zucchine, gombo, melanzane ed erbe aromatiche sono state rase al suolo. I campi erano una fonte di sostentamento per le persone che già lottavano per sostenere le proprie famiglie nella terribile realtà imposta da Israele . Questa non è la prima volta che Israele ha distrutto i prodotti agricoli a Gaza. In passato, ha allontanato gli agricoltori dalla recinzione sparando contro di loro, irrorando i campi con erbicidi e distruggendo i raccolti. Secondo il ministero dell’Agricoltura palestinese, Israele ha distrutto 14.000 dunam di terreni agricoli a Gaza solo negli ultimi cinque anni.