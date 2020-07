A Gaza, le famiglie chiedono aiuto dopo che due bambini muoiono in attesa di permessi per cure mediche in Israele

https://mondoweiss.net/

3 LUGLIO 2020

Due bambini sono morti nella Striscia di Gaza in attesa di permessi per cure mediche in Israele, una tragedia che i palestinesi temono con ansia possa crescere nelle prossime settimane. I permessi per i pazienti più malati di Gaza per ricevere cure in Israele e in Cisgiordania sono terminati bruscamente il 19 maggio quando il presidente palestinese Mahmoud Abbas annunciò la fine del coordinamento con Israele. È stata una mossa di protesta contro i piani di Israele di annettere parti della Cisgiordania a luglio.