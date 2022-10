A Jenin e Nablus, resistenza e disperazione vanno di pari passo

Articolo originariamente pubblicato su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scuicte

I giovani palestinesi stanno imbracciando le armi in seguito alle incessanti incursioni israeliane nei campi profughi, e la pervasività della morte assicura che ne seguiranno altre.

Di Yuval Abraham*

Lutto palestinese al funerale di un combattente ucciso dalle forze israeliane a Jenin, Cisgiordania occupata, 28 settembre 2022. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Le strade del campo profughi di Jenin sono piene di commemorazioni dei morti. Le immagini dei volti dei giovani palestinesi armati, uccisi dall’esercito israeliano nell’ultimo anno, sono incollate una sull’altra, nuovi strati sovrapposti a quelli vecchi e sbiaditi. “È ovunque si cammini nel campo”, ha detto Yasmine, 23 anni, a +972. “Sono caduta in depressione a causa di tutte le morti che ci sono qui”.

Altri quattro nomi si sono aggiunti alla lista dei morti il 28 settembre, quando le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo nelle prime ore del mattino. Durante l’incursione, i soldati hanno circondato la casa di Abed Hazem – fratello di Raad Hazem, autore di un attacco a colpi di pistola in via Dizengoff a Tel Aviv lo scorso aprile – uccidendolo insieme ad altre tre persone.

Da un anno e mezzo, nelle città di Jenin e Nablus, nel nord della Cisgiordania, gruppi di giovani palestinesi – per lo più poco più che ventenni – affrontano l’esercito israeliano con fucili d’assalto e ordigni esplosivi improvvisati. Dagli eventi del maggio 2021, che hanno segnato una svolta importante, 52 palestinesi sono stati uccisi nel distretto di Jenin durante le incursioni israeliane. Israele sostiene che due terzi delle persone uccise partecipavano alla resistenza armata.

“Mi sento senza speranza”, ha confessato Amir, 26 anni, mentre si trovava accanto all’ingresso del campo. “Da un lato, è positivo che i giovani stiano guidando la lotta. Hanno creato un’atmosfera di resistenza di cui tutti abbiamo bisogno e di cui siamo felici. Sono degli eroi. Ma dopo la loro morte, non cambia nulla sul terreno, se non il fatto che c’è un altro martire.

“È una situazione incomprensibile”, ha continuato, sedendosi su una sedia di plastica. “Vedo intorno a me amici che agiscono con la volontà di morire. Non pensano a nessun guadagno per loro stessi, di cui possano beneficiare politicamente in futuro. La percezione è: o moriamo, o la Palestina sarà liberata per magia”.

I residenti del campo dicono che molti dei giovani armati non sono politicamente affiliati, avendo dato vita a un proprio fronte di resistenza locale e indipendente. La maggior parte di loro sono figli della Seconda Intifada. “Ora sono loro i leader”, ha detto Amir.

Mohammed è nato nel campo nel 2002, durante l’operazione “Scudo difensivo”, in cui l’esercito israeliano ha rioccupato direttamente le città palestinesi in Cisgiordania e ha distrutto vaste parti del campo di Jenin. Indossava una camicia che metteva in risalto i suoi muscoli e il suo viso era bianco e liscio come quello di un bambino. Gli ho chiesto cosa alimenta l’attuale ondata di resistenza e mi ha risposto con fermezza: “Le uccisioni dell’esercito”.

Solo negli ultimi due mesi, Mohammed ha visto uccidere tre dei suoi amici. Questo tipo di storia si è ripetuta più volte nelle conversazioni con i residenti del campo: la causa scatenante che ha spinto i giovani a combattere l’esercito israeliano – oltre alla generale repulsione per la vita sotto l’occupazione militare – è stata la rabbia personale per l’uccisione di qualcuno a loro caro.

“Se ho un amico a cui hanno sparato e so che era con la Jihad [islamica palestinese], uscirei indossando una bandiera della Jihad per esprimere solidarietà con lui”, ha detto Ahmad, 31 anni. “Si sentono giovani che dicono: Voglio morire per seguire il mio amico. Questo è il discorso dominante qui”.

Gli ho chiesto cosa c’è dietro a tutto questo e mi ha risposto subito: “Cresci nel campo e nel tuo subconscio c’è sempre qualcosa che bolle in pentola. Il desiderio di fare qualcosa. Pensi: perché stanno facendo irruzione qui e sparano ai miei amici? Perché mio padre è in prigione?

“Se ti siedi nella tua stanza, o per strada, e senti la musica che suona fuori con testi che inneggiano ai martiri – ‘Oh battaglione di lotta, metti il terrore nel cuore del nemico’ – stai già esplodendo di emozioni. L’esercito ha ucciso un tuo amico, vivi sotto un regime discriminatorio e di occupazione, sei depresso”, ha detto.

“Poi senti una canzone che parla di libertà, di dignità, di noi e loro e di lotta. Qualcuno ti dice: c’è lotta, libertà e Jihad. L’esercito invade, senti gli spari, circondano una casa, uccidono qualcuno e senza saperlo sei pronto. In un ambiente come questo, giuro, anche uno come me che è contrario a queste cose potrebbe uscire e sparare all’esercito”.

Una prigione per i rifugiati

Il campo profughi di Jenin ospita circa 15.000 palestinesi. I residenti, le cui famiglie sono fuggite o sono state espulse dalle città e dai villaggi di quello che oggi è il nord di Israele durante la Nakba del 1948, fanno affidamento sui servizi di base forniti dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione (UNRWA) per sopravvivere. La disoccupazione è molto diffusa, aggravata dal divieto quasi assoluto imposto da Israele di consentire ai residenti del campo di attraversare la Linea Verde per lavorare.

Tutti i giovani che ho incontrato nel campo mi hanno detto che viene loro negato il permesso di entrare in Israele. Ad alcuni di loro viene anche negato il passaggio al valico per la Giordania perché lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, impedisce loro di viaggiare all’estero. Molte persone con cui ho parlato hanno usato la parola “prigione” per descrivere la loro situazione, e tutti hanno almeno un familiare che è stato ucciso durante l’Intifada o è stato imprigionato in Israele.

“Sono stato respinto sulla base della [mia] famiglia”, ha spiegato Ibrahim, 19 anni. “Mi viene automaticamente negato [il permesso] perché mio padre e mio zio sono prigionieri. Ho provato due volte a far rimuovere il divieto, ma non ha funzionato. È la stessa storia per l’80% dei giovani qui”.

Mohammed, 20 anni, ha detto: “Vengo dal campo, quindi c’è un divieto di ingresso sul mio nome per motivi di sicurezza, come per tutti qui. Non posso lavorare all’interno [di Israele] e l’unico lavoro disponibile qui a Jenin è vendere prodotti su un carretto illegale. Ogni settimana arriva la municipalità e distrugge il mio carretto, e questo mi distrugge. Basta, ci si stufa di questa vita terribile”.

E ha aggiunto: “Una persona si unisce a una fazione non perché vuole morire, ma perché si arriva a un punto in cui ci si chiede: quando finirà? Basta. Vuoi che finisca. Morte, migrazione, qualsiasi cosa, pur di farla finita”.

Moussa, 22 anni, vive vicino alla strada principale del campo profughi. Come altri, ha citato un incidente del giugno 2021 come punto di partenza che ha innescato l’attuale ondata di resistenza a Jenin.

“È iniziato con la morte di Jamil Al-Amouri”, ha detto Moussa. “Prima di quell’incidente, i militari non ci sparavano e noi non sparavamo a loro”. Le statistiche del gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem lo confermano: in oltre un decennio, e fino alla metà dello scorso anno, ci sono state poche uccisioni nel distretto e nel campo profughi di Jenin. Anche l’esercito israeliano considerava la regione tranquilla rispetto ad altre regioni della Cisgiordania.

Al-Amouri, 23 anni, era un militante della Jihad islamica che è stato ucciso nel campo nel giugno 2021 ed è diventato un eroe locale. Le sue foto sono incollate ovunque e i giovani si recano a scattare foto in un sito che lo commemora.

Era ricercato dalle forze di sicurezza israeliane dopo aver sparato più volte contro postazioni militari, ed è riuscito a sfuggire a diversi tentativi di arresto. Nel giugno 2021, le forze speciali gli tesero un’imboscata nel campo. Quando ha tentato di sfuggirgli – come documentato da un video – gli hanno sparato alla schiena e lo hanno ucciso. Due agenti di sicurezza palestinesi sono stati uccisi in uno scambio di fuoco scoppiato sulla scena.

“L’intero campo conosceva Jamil”, ha detto Moussa. “Dopo la sua morte, si è formato un grande gruppo intorno a lui. Poi hanno ucciso Abdullah [Al-Husari, lo scorso marzo, militante e residente del campo] e un altro gruppo si è formato intorno a lui. Ogni volta che qualcuno muore qui, il suo nome viene glorificato”.

Moussa ha alzato la mano e ha contato sulle dita i nomi dei gruppi armati attivi nel campo, nati dopo l’uccisione di Al-Amouri nel giugno 2021. Ognuno di essi, secondo lui, prende il nome da qualcuno che è stato ucciso negli scontri con l’esercito di occupazione. “Con ogni morte, il numero di armi nel campo aumentava gradualmente”, ha ricordato. “I giovani raccolgono i soldi autonomamente e preparano ordigni esplosivi per vendicarsi”.

Colmare il vuoto di leadership

È così che va il fenomeno: persone come Jamil Al-Amouri e altri giovani armati, alcuni dei quali di soli 18 anni, sono diventati eroi pubblici popolari nell’ultimo anno. Dopo che l’esercito li ha uccisi, il loro status è stato elevato ancora di più.

“Abbiamo bisogno di un leader nazionale”, spiega Shadi, residente a Nablus. “Qualcuno di pulito, che venga dalla strada, che non stia seduto in un ufficio come le fazioni più importanti, distribuendo bandiere di vari colori. La gente ha bisogno di qualcuno sul campo, che possa dire: ‘Forza ragazzi, oggi facciamo una manifestazione fuori dall’Autorità Palestinese e non ci muoveremo dalla piazza per due settimane’. E la gente non si muoverà davvero per due settimane perché crede in lui”.

Secondo Shadi, questi giovani, che non hanno esperienza, crescono come leader nel contesto di una profonda crisi politica palestinese: non c’è una leadership e non c’è una strategia chiara per la liberazione dall’occupazione; le varie fazioni sono in conflitto tra loro e affogano fino al collo nelle lotte per il potere; e, come se non bastasse, l’Autorità palestinese è vista come un collaboratore dell’occupazione, quindi non ha la legittimità per guidare il popolo.

In tutta la Cisgiordania, si vedono adolescenti – ragazze e ragazzi – indossare collane da cui pendono le foto dei combattenti morti, che ricevono ampio spazio nei media palestinesi. “La gente ha smesso di credere nelle fazioni politiche”, ha detto Shadi. “Non ricordo bene di quale partito fosse Al-Husari, o [Ibrahim] Al-Nabulsi, e non ha molta importanza se appartengono a una particolare fazione”.

Al-Nabulsi, un 18enne residente a Nablus, è diventato famoso su TikTok grazie a video in cui veniva documentato mentre sparava all’esercito israeliano. È sfuggito più volte all’arresto e all’assassinio e ha posato per le foto con le armi in mano e il volto scoperto. Alla fine, l’esercito lo ha ucciso in agosto. Non c’è persona nel campo profughi Balata di Nablus che non conosca il suo nome.

“Ogni persona come Al-Nabulsi che diventa un leader noto nel campo tra la gente viene eliminata immediatamente”, dice Shadi. “L’occupazione non vuole che ci uniamo intorno a una certa persona. Chiunque diventi noto o visibile, non appena abbiamo un leader nazionale, da 70 anni a questa parte, lo fanno fuori”.

Uomini armati palestinesi impugnano le armi mentre i lutto portano i corpi dei palestinesi uccisi nella notte durante un raid delle forze di sicurezza israeliane, durante il loro funerale nella città cisgiordana di Nablus, 9 agosto 2022. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Gli abitanti del campo profughi di Jenin affermano che la rabbia collettiva verso l’Autorità palestinese alimenta anche il desiderio e la fame della figura di un leader. “Noi giovani dobbiamo lottare contro l’Autorità palestinese, abbatterla e solo allora lottare contro l’occupazione in modo diretto e diretto”, sostiene Moussa. “Notiamo ogni giorno che se sono le 23.00 e non c’è la polizia palestinese per le strade, probabilmente ci sarà un’incursione dell’esercito. Vediamo tutte le jeep dell’Autorità palestinese partire e lo sappiamo. Lavorano insieme. Lo stesso corpo. Lo stesso pensiero”.

“La cosa più significativa per me è che la posizione dell’Autorità palestinese non è chiara”, ha aggiunto un altro giovane del campo. “Siete con noi o no? Quando persone armate del sistema di sicurezza hanno fatto attacchi di guerriglia, l’AP non li ha adottati esplicitamente, ma allo stesso tempo ha detto: ‘Questi sono i nostri figli’. Stanno dicendo entrambe le cose contemporaneamente”.

L’Autorità palestinese non entra quasi mai nel campo e le sue operazioni di arresto di militanti a Jenin e Nablus sono accolte dalla rabbia dell’opinione pubblica e da una forte resistenza. Il governatore dell’AP a Jenin, Akram Rajoub, ha dichiarato in una recente intervista a +972 di voler operare nel campo profughi per servire la sicurezza del popolo palestinese, ma l’apparato di sicurezza dell’AP non può farlo a causa delle incursioni israeliane.

“Il problema è che Israele invade il campo di notte, uccide le persone e poi ci chiede di operare lì durante il giorno. Non possiamo lavorare sullo stesso terreno degli israeliani”, ha detto Rajoub.

‘Fanculo a tutti. Lasciateci vivere”.

Secondo gli abitanti, il coinvolgimento delle unità armate di PIJ, Hamas e Fatah a Jenin e Nablus è in aumento. Ma, a differenza della Seconda Intifada, non sono ancora il motore principale.

I funzionari dell’intelligence israeliana hanno rilasciato dichiarazioni alquanto contraddittorie negli ultimi due anni: da un lato, sostengono che la PIJ si è rafforzata in modo significativo nel campo e che è dietro la resistenza armata; dall’altro, affermano che la maggior parte dei militanti non ha alcuna affiliazione organizzativa e agisce in modo indipendente.

“Non è come nel 2002”, ha detto Ahmad, un residente del campo. “Durante l’Intifada, un militante di PIJ sarebbe stato cresciuto ed educato nell’organizzazione per anni, mentre un militante di Hamas doveva conoscere il Corano, studiare l’Islam e avere un background militare. Oggi non è più la stessa cosa. I giovani che si uniscono alle fazioni non hanno un background politico. La maggior parte di loro non sa usare una pistola”.

Amir, residente a Nablus, afferma che la resistenza oggi è alimentata da “due direzioni”: i giovani sul campo e i livelli superiori delle varie fazioni. Nonostante sia convinto che la lotta armata sia legittima, si riferisce alla situazione attuale in modo critico. “Un giovane di 19 anni viene dalle fazioni e chiede di essere reclutato. Loro gli danno le armi e lo gettano nella morte, così, su due piedi. La casualità di questa morte mi spaventa molto. In passato, i combattenti della resistenza lottavano contro l’occupazione perché volevano vivere nella loro terra, non perché volevano morire”.

Ahmad ha descritto i momenti degli ultimi mesi al cimitero in cui i rappresentanti delle varie fazioni litigavano sulla bandiera che avrebbe coperto la bara del nuovo martire: il nero di PIJ, il verde di Hamas o il giallo di Fatah. Secondo lui, la glorificazione pubblica dei morti porta le fazioni a investire denaro per reclutare più giovani al loro servizio e a sovvenzionare le loro armi come modo per ottenere ulteriore simpatia pubblica e sostegno finanziario dall’estero.

“Ma che razza di fazione siete, quando date soldi e un’arma a un ragazzo di 16 anni perché muoia così?”, ha chiesto Ahmad. “Come state combattendo? Qual è la vostra strategia? Questo è uno scherzo”.

Secondo Ahmad, la morte di massa e la resistenza senza strategia servono all’occupazione israeliana. “È conveniente per loro [Israele] avere sparatorie e martiri”, ha detto, “Sono contenti quando ci sono le armi. Perché quando qualcuno della comunità internazionale vede le immagini di [combattenti] mascherati, e non ne ha conoscenza, è facile [alimentare] la propaganda politica che tutto è terrorismo”.

La disperazione era il sentimento costante che aleggiava in ogni conversazione. “Tanti anni di occupazione”, ha detto Ahmad. “A volte penso: Israele, Palestina, America, che si fottano tutti. Lasciateci vivere. Lasciateci andare ad Haifa, a Jaffa. Per sederci in riva al mare, io e la mia famiglia, con le mie sorelle e le loro figlie, e mangiare qualcosa. Solo per uscire da questo campo”.

* Yuval Abraham è un giornalista e attivista con sede a Gerusalemme.