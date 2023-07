A Jenin, Israele svela la prossima fase dell’apartheid

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Alcuni palestinesi si raccolgono attorno a parti di un veicolo blindato israeliano dopo che è stato distrutto durante gli scontri tra soldati israeliani e combattenti palestinesi nella città cisgiordana di Jenin, il 19 giugno 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

I palestinesi dei centri della Cisgiordania stanno rapidamente scoprendo che se la loro espulsione non sarà possibile, il loro futuro sarà la “gazificazione”.

L’orribile spettacolo dei pogrom dei coloni della scorsa settimana, in cui centinaia di israeliani si sono scatenati nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata dopo una sparatoria che ha provocato morti nell’insediamento di Eli, ha spinto le autorità di sicurezza israeliane in un angolo molto scomodo. Imbarazzati dalle immagini virali di case in fiamme, veicoli carbonizzati e aziende distrutte, l’esercito, la polizia e lo Shin Bet hanno denunciato congiuntamente gli attacchi come “terrorismo nazionalista” che “contraddice ogni valore morale ed ebraico”. L’IDF è stato particolarmente ansioso di presentarsi come un organismo responsabile che ripristinerà la legge e l’ordine, promettendo di prendere ogni misura contro coloro che “agiscono in modo violento ed estremo all’interno delle città palestinesi”.

A parte il fatto evidente che l’esercito è una delle principali istituzioni che fornisce ai coloni le risorse, la protezione e la fiducia per compiere tali violenze, c’è un’altra ragione per cui questa manovra di pubbliche relazioni dovrebbe essere denunciata per la farsa che è.

Il 19 giugno, pochi giorni prima dei pogrom, un elicottero Apache israeliano ha sparato missili sulla città cisgiordana di Jenin durante una feroce battaglia tra unità dell’esercito e combattenti palestinesi, presumibilmente per “fornire copertura” all’evacuazione dei soldati feriti; cinque palestinesi, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono stati uccisi e 90 feriti. Due giorni dopo, un drone israeliano ha sparato contro una cellula di militanti palestinesi vicino a Jenin, con l’obiettivo di colpire gli uomini armati responsabili di diversi attacchi, tra cui un posto di blocco. Entrambe le operazioni sono state rapidamente oscurate nei giorni successivi dalla sparatoria di Eli e dalla violenza dei coloni che ne è seguita.

Lungi dall’essere incidenti isolati, gli assalti aerei rivelano una fase pericolosa nell’evoluzione dell’occupazione israeliana. Gli attacchi aerei sarebbero i primi in Cisgiordania da due decenni a questa parte, risvegliando gli incubi di molti palestinesi che sono corsi al riparo o hanno subito ferite dagli attacchi degli elicotteri durante la Seconda Intifada. In quel periodo, però, la guerra aerea è diventata il modus operandi nella Striscia di Gaza, accelerata dal ritiro degli insediamenti da parte di Israele nel 2005 e dal blocco totale del territorio dopo la presa di potere di Hamas.

Questa riconfigurazione del dominio militare ha intenzionalmente prodotto una separazione fisica e psicologica tra la Cisgiordania e Gaza, favorita dalla rivalità fratricida tra Fatah e Hamas. Man mano che questa distanza si è normalizzata, i due territori sono stati considerati scollegati e incomparabili. Anche i sostenitori più convinti, concentrandosi sugli insediamenti e sull’annessione, sono spesso caduti nella trappola di dimenticare Gaza al di fuori del periodo bellico, considerandola un’anomalia nel contesto della “realtà di uno Stato”.

Ma come molti attivisti, studiosi ed esperti hanno avvertito, le strutture utilizzate per confinare e reprimere Gaza non sono una deviazione dalla metodologia di Israele, ma una sua naturale continuazione. E questo è emerso chiaramente nei cieli di Jenin la scorsa settimana.

Come Gaza, Jenin è stata a lungo un centro della vita sociale e della resistenza politica palestinese – e come tale, un bersaglio di una feroce repressione. Per oltre un anno, l’esercito israeliano ha condotto un’operazione mortale e prolungata nella città, chiudendo ripetutamente la regione mentre le truppe di terra irrompevano nelle case dei civili e distruggevano le infrastrutture pubbliche con cadenza quasi settimanale. I gruppi armati palestinesi, guidati da giovani che hanno conosciuto solo una vita di disperazione e morte, hanno opposto una lotta implacabile e di recente hanno dimostrato di poter rendere ancora più difficile l’invasione delle truppe israeliane – un fatto che ha costretto l’esercito a ricorrere disperatamente al potere aereo la scorsa settimana. Il bombardamento di un’area urbana popolata, insieme alla punizione collettiva della città, è ulteriormente giustificato dalla demonizzazione di Jenin come “fogna del terrorismo” che richiede un intervento costante – in sostanza, la stessa dottrina di “falciare l’erba” che viene applicata nella striscia bloccata a pochi chilometri di distanza.

Come tale, Gaza non è certo un’eccezione alla regola dell’apartheid israeliana. Piuttosto, è il bantustan definitivo – il modello per controllare e indebolire una popolazione autoctona in uno spazio assediato, utilizzando armi e tecnologie moderne, con governanti locali che si occupano delle loro necessità di base, con costi minimi per la società dei coloni che li circonda. Centri della Cisgiordania come Jenin e Nablus, già sottoposti a varie forme di chiusura e invasione, stanno ora intravedendo ciò che deve ancora venire. Per molti di loro, l’esperienza principale degli israeliani potrebbe non essere più quella di truppe d’assalto o di coloni predoni, ma di jet impennati e droni ronzanti. Se l’espulsione dei palestinesi non sarà possibile, Gazafication sarà il loro futuro.

Ecco perché è una battuta morbosa sentire il Capo di Stato Maggiore dell’IDF Herzl Halevi, giorni dopo i pogrom dei coloni, predicare a una cerimonia di consegna dei diplomi dell’esercito: “Un ufficiale che vede un cittadino israeliano intenzionato a lanciare una molotov contro una casa palestinese e rimane inattivo, non può essere un ufficiale”. L’esercito può fingere di essere preoccupato per i coloni che commettono “terrorismo nazionalista”, ma ordina apertamente ai suoi soldati di fare lo stesso, purché lo facciano in uniforme. In ogni caso, nonostante le affermazioni di Halevi, è chiaro che un israeliano che supervisiona la violenza brutale a Gaza può facilmente trovare un percorso per diventare un generale trasformato in politico. Un israeliano che incita alla stessa violenza in Cisgiordania, invece, può aspirare a diventare ministro della Sicurezza nazionale.

Amjad Iraqi è redattore senior presso +972 Magazine. È anche membro politico del think tank Al-Shabaka e in precedenza è stato coordinatore dell’advocacy presso il centro legale Adalah. Oltre che su +972, i suoi scritti sono apparsi, tra gli altri, su London Review of Books, The Nation, The Guardian e Le Monde Diplomatique. È un cittadino palestinese di Israele, residente ad Haifa.