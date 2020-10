A Qalqilya i vivai sono minacciati di estinzione dagli insediamenti israeliani

https://english.palinfo.com

1 ottobre 2020 QALQILYA PIC

Ali Daoud, operatore in un vivaio agricolo da più di 15 anni a Qalqilya, nel nord della Cisgiordania, non si sente tranquillo a causa dello schema degli insediamenti israeliani che minacciano di estinzione i vivai di Qalqilya. Daoud insieme ad altri lavoratori hanno combattuto per mesi per fermare questo progetto davanti ai tribunali israeliani.