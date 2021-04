A SHEIKH JARRAH, LA VITA CON L’ANSIA DELL’ARRIVO DEI COLONI ISRAELIANI – di Michele Giorgio

Nel 1956

Gerusalemme era divisa in due, la parte ovest sotto Israele e quella est sotto la Giordania – e l’Unrwa (l’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi, ndr) e le autorità giordane assegnarono 28 abitazioni ad altrettante famiglie palestinesi sfollate che nel 1948 avevano perduto le case, prese dagli israeliani. I Sabbagh vivono lì (ci indica), avevano una villa a Giaffa. Scapparono per via della guerra e non l’hanno mai riavuta. Quando arrivarono qui da sfollati non avevano più nulla

Nel 1972 ci furono le prime voci di israeliani ebrei che prima del 1948 vivevano qui e che chiedevano indietro queste case, poi questi proprietari sono diventati, non sappiamo come, i coloni. La pressione è aumentata anno dopo anno, fino ai primi sgomberi con la forza seguiti alle sentenze dei tribunali. Ricordo ancora le lacrime della famiglia Ghawi. E va avanti ancora oggi. Dodici famiglie devono sgomberare, quattro saranno cacciate via a maggio, Iskafi, al Jaouni, al Kurd e al Qasim e tre ad agosto

Hammad, al Daoudi e al Dajani