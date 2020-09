Abbandonati al loro destino // Come si sta nel nuovo campo di Lesbo, raccontato dai rifugiati che vivono lì

tratto da: https://www.linkiesta.it/2020/09/rifugiati-campo-grecia-lesbo/

«Dentro un’altra prigione non ci vogliamo andare, siamo stati a Moria per un anno e ora vogliamo andare sulla terraferma», ha detto Shamsia, una donna afghana che ha improvvisato un piccolo fuoco vicino alla sua tenda per friggere del pane per la famiglia