ACCENDIAMO LA PACE – di Alex Zanotelli

E come dimenticare la Libia, oramai problema internazionale, con il caos in cui versa e le torture in danno dei migranti?

Consideriamo ad esempio il bilancio del Pentagono: per l’anno fiscale 2020 (negli Stati Uniti, il Fiscal Year inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo) prevede ben 738 miliardi di dollari “legati al cosiddetto ‘Base Budget’, cioè quello che potremmo definire il ‘normale’ bilancio della Difesa, mentre addirittura altri 164,6 sono quelli stanziati per le OCO (Overseas Contingency Operations).

Alcuni capitoli di spesa per la Difesa statunitense sono legati alla convinzione di Trump che bisogna armare lo spazio, perché non è più sufficiente armare la terra.

Gli Usa investono sempre di più nelle nuove bombe atomiche B61-12, che sostituiranno le vecchie armi nucleari, anche in Europa e in Italia. Bombe atomiche ben più pericolose di quelle di Hiroshima.

Ritengo fondamentale quello che papa Francesco ha detto nel suo recente viaggio in Giappone: “ Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune.