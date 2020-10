Adalah: la percezione israeliana dei cittadini palestinesi come “nemici” continua a garantire l’impunità totale alla polizia per gli omicidi

A 20 anni dagli omicidi dell’ottobre 2000 e dall’assassinio di Ya’akub Abu al-Qi’an: In una nuova dichiarazione adottata dall’Alto Comitato di Controllo per i Cittadini Arabi, Adalah chiede la fine dell’impunità per le uccisioni di cittadini palestinesi da parte della polizia israeliana; Le forze dell’ordine israeliane non possono sfuggire alla loro responsabilità.