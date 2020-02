Adalah: oltre 2.000 bambini beduini in età prescolare bloccati a casa a causa di una disputa sul bilancio degli scuolabus

https://imemc.org/

14 febbraio 2020

Il trasporto scolastico per bambini provenienti da 20 villaggi della regione di Naqab (Negev) si interrompe improvvisamente dopo che il consiglio regionale incolpa il Ministero dell’istruzione israeliano per non aver trasferito fondi.

In generale, Israele non riesce a soddisfare adeguatamente le esigenze educative dei bambini beduini. Ora non riesce nemmeno ad adempiere ai propri obblighi ai sensi della legge sull’istruzione obbligatoria. È difficile immaginare questa situazione, ma per il fatto che questi bambini fanno parte della comunità araba beduina che le autorità israeliane considerano immeritevoli nei servizi forniti dallo stato. È esasperante che questi bambini vengano sfruttati cinicamente in una disputa tra autorità statali. La legge decreta che sia il Ministero dell’Istruzione che il Consiglio regionale di Neve Midbar condividono la responsabilità del trasporto di bambini in età scolare, quindi abbiamo presentato una petizione contro entrambe le parti per porre fine a questo scandalo.”