Addestramento di guerra israeliano: massacri e infanticidi

Dorothy Kazel e Jean Donovan erano arrivate da La Libertad per andare a prendere le loro sorelle missionarie, Ita Ford e Maura Clark, all’aeroporto. Tutte lavoravano nel Paese per conto dell’Arcidiocesi di San Salvador, aiutando i profughi a fuggire dalle violenze della guerra in atto. Il rapporto della Commissione d’Inchiesta per El Salvador, sponsorizzato dalle Nazioni Unite, concludeva che i rapimenti erano stati anticipatamente pianificati e che gli uomini responsabili avevano eseguito gli omicidi per ordini superiori. Accertò inoltre che il capo della Guardia Nazionale e due ufficiali incaricati di indagare sul caso avevano omesso i fatti per danneggiare il processo giudiziario. L’omicidio delle donne, insieme ai tentativi da parte delle forze armate salvadoregne e di alcuni funzionari americani di insabbiarlo, generò una sostanziale opposizione negli Stati Uniti, nonché accese un intenso dibattito sulla politica dell’amministrazione americana in El Salvador.”