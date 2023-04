Aeronautica militare italiana partecipa a celebrazioni per i 75 anni di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

L’ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti, ha riferito oggi che due caccia Eurofighter dell’aviazione militare italiana hanno preso parte alle celebrazioni per i 75 anni di Israele sorvolando Tel Aviv. “Che emozione vedere i cieli di Tel Aviv attraversati da due Eurofighter della nostra Aeronautica militare in occasione della tradizionale parata”, ha scritto su Twitter Barbanti che poi ha esortato a festeggiare “insieme a tutti gli israeliani 75 anni di indipendenza. YomHatzmaut Sameach!”.

I rapporti militari tra Israele e Italia si sono fatti molto stretti negli ultimi anni. L'aviazione italiana in particolare ha più volte partecipato ad addestramenti in Israele e altrettanto hanno fatto i piloti israeliani in Italia. Negli anni scorsi l'Italia ha anche venduto allo Stato ebraico aerei addestratori.