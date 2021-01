tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/26/afghanistan-a-pace-millantata-italia-bersaglio-e-sogno-e-il-contingente-a-ritiro-segreto/

rem 26 Gennaio 2021

Ieri una esplosione ha sfiorato un veicolo dell’Ambasciata italiana a Kabul, personale afghano leggermente ferito, nessun italiano coinvolto. Attentato-messaggio, senza troppa ferocia ed esplosivo, per fortuna, al ministro della Difesa Guerini arrivato sempre ieri e Herat, base italiana di Camp Arena, cambio delle guardia tra alpini della Julia e parà della Folgore. Trombe e picchetto, ma nessuno a dirci quando mai finirà questa ‘discussa’ missione Nato, noi italiani, i più numerosi dopo gli americani in ritirata, Biden permettendo.

L’accordo di pace con i talebani vantato elettoralmente da Trump e dichiarato incerto da Biden che frena sul ritiro di corsa delle truppe, mentre il personale afghano che traduce o collabora in vari modi con gli italiani, chiede un visto per potersi sottrarre alle future vendette al momento della inevitabile ritirata. Un visto sul passaporto, come fanno gli americani, e non la fuga attraverso l’inferno delle piste balcaniche.