AGITU HA PRESO UN AEREO PER TRENTO – di Caterina Amicucci

Bisognerebbe chiedersi sempre perché la gente emigra, dice Agitu. Lei, per esempio, sei anni fa è saltata su una macchina e ha guidato tutta una notte fino a Nairobi, dove ha preso un aereo per Trento. Lavorava con i contadini. Il governo etiope sottrae loro la terra per darla a grandi investitori stranieri che realizzano enormi monocolture. Si chiama Land Grabbing e i protagonisti, in questo caso, sono le solite multinazionali e i fondi d’investimento pubblici o privati. Molti dei compagni di Agitu si sono opposti, li hanno ammazzati. Altri sono scomparsi. Lei si è salvata per miracolo e perché aveva ancora un permesso di soggiorno per studiare all’estero. Era già stata a Trento, dove oggi ha avviato un allevamento biologico che produce 12 tipi di formaggio di capra, uno più squisito dell’altro. Nessuno le ha regalato niente, ma Agitu non si lamenta, non sta male. Appena possibile, tuttavia, vorrebbe tornare tra la sua gente e riprendere i progetti che il regime le ha frantumato la notte in cui ha capito che doveva fuggire, subito. Non c’era più tempo per lei nella democrazia etiope, un affidabile partner nella lotta al terrorismo, che governa grazie al sostegno europeo e degli Usa e che, nei primi giorni di ottobre, ha fatto sparare sulla folla uccidendo 700 persone di etnia Oromo. Pare che non fossero terroristi