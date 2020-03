AIUTI SANITARI RUSSI GIA’ VERSO LA LOMBARDIA DOPO UNA STRANA ROTTA DI VOLO

tratto da: REMOCONTRO

Ennio Remondino

«Dalla Russia con amore, in arrivo gli aiuti di Putin», il titolo ANSA – «Laboratori mobili, medici militari, mezzi speciali. Nove jet sono in arrivo a Roma ed entro la notte i rinforzi saranno in Lombardia. Di Maio: ‘L’Italia non è sola’».