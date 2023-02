Al Ard Film Festival – 21/25 febbraio 2023

Articolo pubblicato originariamente su Al-Ard Film Festival

Martedì, 21/02

H: 17:30

Cerimonia di apertura

H: 18:00

Warsha, di Dania Bdeir | Francia/Libano 2022 | 16’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 18:20

The Silent Protest: 1929 Jerusalem, di Mahasen Nasser-Eldin | Palestina 2019 | 20’ (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A *

H: 19:00

Last May in Palestine, di Rabeea Eid | Regno Unito/Palestina 2022 | 20’ |(arabo, inglese, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 20:00

Palestine 87, di Bilal Alkhatib | Palestina 2022 | 14’ | (arabo, ebraico, sottotitoli italiano)

H: 20:20

Yalla, di Carlo D’Ursi | Spagna 2020 | 9’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 20:30

Bantustan, di Mohammad Mansour | Palestina 2021 | 8’ | (inglese, arabo)

H: 20:40

Rubrica “Sa Terra”

Bentu, di Salvatore Mereu | Italia 2022 | 70’ + Q&A

Mercoledì, 22/02

H: 17:00

Al Quds Ramadan Cannon – The story behind, di Sahera Dirbas & Shady Giorgio | Palestina 2022 | 26’ (arabo, sottotitoli italiano)

H: 17:30

Memories of Al Yarmouk, di Sophie Welsh | Paesi Bassi 2022 | 15’ (arabo, tedesco, inglese, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 17:50

Toxic Hope, di Salim Saab | Libano 2022 | 41’ (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 18:55

3 Logical Exits, di Mahdi Fleifel | Danimarca/Regno Unito/Libano 2020 | 15’ (arabo, sottotitoli italiano)

H: 19:15

Ethbet!, di Matteo Ferrarini | Italia/Francia/Belgio 2021 | 73’ (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 20:40

I Never Survived, di Joud Qablawi | Giordania 2021 | 4’ (inglese, sottotitoli inglese)

H: 20:50

Eulogy for the Dead Sea, di Polina Teif | Canada 2022 | 81’ (inglese, arabo, ebraico, sottotitoli italiano)

Giovedì, 23/02

H: 16:00

The People’s Patriarch, di Mohammed Alatar | Palestina 2021 | 27’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 16:30

The War to Come, di Marco Pasquini | Italia 2021 | 80’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 18:00

Camp Stories, di Wafiq Abdulghani | Libano 2022 | 14’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 18:30

The Gaza Monologues; ten years and the dream continues…, di Iman Aoun, Yousef Nateel | Palestina 2021 | 20’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 18:50

Not Just Your Picture – the Story of the Kilani family, di Anne Paq, Dror Dayan | Germania/Qatar 2019 | 56’ | (arabo, inglese, tedesco, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 20:05

4000 Voices, di Sajjad Kwaish | Iraq 2020 | 23’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 20:40

Rubrica “Sa Terra”

Fango rosso, di Alberto Diana | Italia 2019 | 56’ | + Q&A

Venerdì, 24/02

H: 16:00

Telling my son’s land, di Ilaria Jovine, Roberto Mariotti | Italia 2021 | 84’ | (italiano, sottotitoli inglese)

H: 17:30

Search, di Alaa Dayeh | Palestina 2022 | 16’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 17:50

Waiting for Farajallah, di Nidal Badarny | Palestina 2020 | 56’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 19:05

Cigarette, di Lama Naamneh | Palestina occupata 2021 | 30’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 19:50

Women Hold Up Half the Sky – Tunisia, di Mariam Shahin, George Azar | Giordania/Tunisia/Libano 2022 | 70.07’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 21:20

Behind the Fence, di Tamara Abu Laban | Palestina 2021 | 57’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 22:20

Head Count, di Akram al-Waara | Palestina 2023 | 14’ | (arabo, sottotitoli itaiano)

Sabato, 25/02

H: 16:00

By the Sea, di Wisam Al Jafari | Palestina 2019 | 12’ | (arabo, sottotitoli italiano)

H: 16:20

The Pandemic, di Kassem Istanbouli | Libano 2021 | 10.23’ | (arabo, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 16:40

Erasmus in Gaza, di Chiara Avesani, Matteo Delbò | Italia/Spagna 2021 | 90’ | (inglese, sottotitoli italiano) + Q&A

H: 18:30

Sulla loro pelle, di Marika Ikonomu, Alessandro Leone, Simone Manda | Italia 2022 | 20’ | (italiano) + Q&A

H: 19:15

Siri Miri, di Luay Awwad | Palestina, 2021 | 5’ | (arabo e inglese, sottotitoli italiano)

H: 19:30

Rubrica “Sa Terra”

The Wash, di Tommaso Mannoni | Italia, 2018 | 21’ + Q&A

H: 20:15

Cerimonia finale e premiazioni

H: 21:00

Concerto finale – Status Quo, di Jowan Safadi

* Il tag Q&A significa “questions and answers”, ovvero che al film seguirà una sessione di domande e risposte con il regista.

Tutte le proiezioni e tutti gli eventi di Al Ard Film Festival sono gratuiti e a ingresso libero, senza bisogno di prenotazioni.