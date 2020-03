Alberto Negri // BASTA RETORICA BELLICA, prepariamoci al punto di rottura sociale: quando la gente non né potrà e servirà davvero l’esercito

Devo dimenticarmi delle montagne di cadaveri che ho visto nella mia vita da inviato di guerra, di gente sventrata, di uomini e ragazzi mutilati dalle mine, di madri con gli infanti morti nelle braccia perché senza acqua, cibo e cure, di fanciulli con il ventre gonfio, di città distrutte, di villaggi bruciati, di nazioni mai più ricostruite, di profughi affamati, vaganti e piangenti per il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia e i Balcani. Del massacro di Sabra e Shatila, di quello Srebrenica, delle teste mozzate in Algeria rotolate nei fossi, dei cadaveri impiccati ai lampioni di Kabul. La guerra in me evoca questi orrori e anche i peggiori lutti personali: amici e amiche uccisi da un granata improvvisa, fucilati e massacrati dai miliziani afghani, fulminati da un proiettile di carro armato a Ramallah. Giornali e tv non si trattengono: linguaggio bellico a volontà e non solo come metafora. Alimentati da leader modesti che cercano una statura che non hanno adesso sono diventati i cecchini del runner. Vogliono farci credere che siamo in guerra per giustificare la povertà che verrà dopo. Qui non servono cannoni ma medicine, respiratori, posti letto, medici, infermieri e auto-disciplina. Magari anche tamponi per la diagnostica di tante persone a casa, febbricitanti e con l’affanno, che vorrebbe sapere, per la loro salute e quella altrui, se è positiva al coronavirus oppure no. Agli altri è stato chiesto di stare sul divano non di andare in trincea, cosa che per altro non saprebbero fare: non hanno mai fatto il servizio militare né visto una guerra. Preparatevi invece al punto di rottura sociale: quando la gente non né potrà più di stare a cantare sul balcone. Qui invocano l’esercito ma non sanno neppure cosa dicono. Se ne è accorto Sorgi sulla Stampa, uno dei pochi a mantenere un minimo di sangue freddo. L’esercito servirà davvero nel momento in cui la gente rinchiusa in casa si sentirà ancora più povera e impotente di prima, soprattutto al Sud dove abbondano i precari, i sotto occupati e o disoccupati. La loro frustrazione crescerà e si sentiranno davvero ai domiciliari. Allora questa diventerà davvero una maledetta primavera, ma senza retorica bellica ed esagerazioni: sarà la primavera del loro scontento.