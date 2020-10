Alex Zanotelli. I NUOVI SCHIAVI DELLA TRIBU’ BIANCA.

Mai come in questi tempi abbiamo bisogno di voci fuori dal coro che sappiano con loro parole, ma soprattutto con le loro azioni, superare il rumore della retorica e del politicamente corretto, che si trasforma in ignavia e accondiscendenza. Padre Alex Zanotelli è una di quelle voci. Per questo abbiamo deciso di intervistarlo, in una pausa del suo lavoro a Napoli, nel Rione sanità. A rendere possibile l’incontro è stata la dottoressa Felicetta, che ha fatto da filtro e da facilitatrice.

Con Padre Zanotelli siamo andati subito al dunque.