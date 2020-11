Allarme dei medici: ‘più lockdown’. Oggi Liguria e Campania cambiano colore

tratto da: https://www.remocontro.it/2020/11/09/allarme-dei-medici-piu-lockdown-oggi-liguria-e-campania-cambiano-colore/

Remocontro 9 Novembre 2020

«Lockdown totale, in tutto il Paese». Lo chiede la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. «Con la media attuale, in un mese arriveremmo ad ulteriori 10mila decessi».

I dati ora fanno davvero paura, si va verso una nuova cabina di regia lunedì mattina. Data per certa, al momento, la retrocessione ad arancione di Campania, Liguria e Provincia di Bolzano, mentre in bilico ci sarebbero Toscana, Veneto e Lazio