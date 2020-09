ALMENO 37 MILIONI DI PERSONE SONO STATE RIDOTTE ALLO STATO DI PROFUGHI COME CONSEGUENZA DELLA PRESUNTA GUERRA AL TERRORE DEGLI STATI UNITI

Un nuovo rapporto calcola il numero di persone che sono fuggite a causa delle guerre combattute dagli Stati Uniti dall’11 settembre 2001.

John Ismay è il reporter di At War, che copre i conflitti armati per il New York Times Magazine dall’ufficio di Washington. Ha fatto parte di una squadra di giornalisti del New York Times che hanno ricevuto il premio George A. Polk nel 2015 per la loro copertura del SEAL Team Six.