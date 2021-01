Amazonas: il dramma degli ospedali senza ossigeno

Ero a Manaus quando la situazione è esplosa, all’inizio di gennaio. Sono tornata il prima possibile a Parintins in ospedale, e… nemmeno i medici hanno mai visto una cosa del genere. Deve essere davvero una nuova variante del virus, molto più aggressiva per la gravità dei casi e per il fatto che per la prima volta colpisce giovani sani, che rapidamente peggiorano

Non abbiamo nemmeno una bombola di ossigeno portatile al pronto soccorso perché abbiamo dovuto prestarla al reparto Covid, e il municipio non ce ne dà un’altra

suora, prega che non ci siano due operazioni di urgenza in contemporanea

Già alla fine della settimana scorsa l´ospedale Padre Colombo aveva aiutato l´ospedale municipale dando ossigeno, ma giovedì ci hanno chiesto urgentemente aiuto perché ne avevano solo per poche ore

Anche il nostro ospedale era al limite delle scorte, in previsione del rifornimento che doveva arrivare nel fine settimana, ma non potevamo non aiutare per ‘troppa prudenza’. Così, mentre il sindaco si dava da fare per far arrivare urgentemente ossigeno da fuori, da noi

c’è stata una corsa contro il tempo per aprire un nuovo reparto nel “Padre Colombo”, liberare letti legati alla rete di distribuzione dell´ossigeno e accogliere 15 pazienti covid dall´ospedale pubblico