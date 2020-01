‘America first’ a quale costo? Iran, tre scenari di vendetta terrificanti

Una marea umana ha invaso le strade di Ahvaz per il primo corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani. L’omaggio si ripeterà a Machhad, nel nord-est, a Teheran, domenica e lunedì, poi a Qom (nel centro del Paese), prima della sepoltura in programma per martedì nella città natale del generale, Kerman, nel sudest.

Il ministro iraniano della Difesa Amir Hatami, ha chiesto a tutti i paesi del mondo «di prendere posizione appropriata contro le mosse terroristiche degli Usa, se vogliono evitare che si ripetano atti odiosi e senza precedenti come l’uccisione del generale».

L’Iraq ha detto di aver presentato una denuncia alle Nazioni Unite contro «gli attacchi americani». Il parlamento iracheno ha chiesto al governo di cacciare la coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa. Al momento ci sono 5.200 militari americani sul suolo iracheno, più forze di altri Paesi che partecipano alla coalizione (quasi mille italiani compresi).

Ma Trump, in difficoltà politica in casa per la decisione ‘avventurosa’, rilancia a colpi di tweet: se l’Iran colpisce americani o asset americani gli Usa colpiranno molto duramente l’Iran. E gli Stati Uniti hanno già individuato 52 siti iraniani che potranno essere attaccati molto rapidamente.