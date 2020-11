Amira Hass // Abbas non inganna nessuno con la rozza menzogna di una “vittoria” palestinese nel rinnovare i legami con Israele

Traduzione sintesi

Era assolutamente previsto che il presidente palestinese avrebbe riavviato il coordinamento della sicurezza prima o poi, ma il suo partito di Fatah sta mentendo a se stesso e alla sua gente su come si è arrivati a ciò .

Martedì pomeriggio, poco tempo dopo il primo annuncio palestinese del rinnovo della cooperazione per la sicurezza con l’esercito israeliano e lo Shin Bet, un membro indisciplinato di Fatah ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Temo che annunceranno la ripresa del coordinamento, ciò sarà definita una vittoria sull’occupazione e trasformerà questo giorno in una festa nazionale”. Ha scritto cinicamente, ovviamente, ma ha dimostrato di conoscere molto bene la sua leadership.

Poche ore dopo è stato intervistato alla televisione locale Hussein al-Sheikh, ministro per gli affari civili dell’Autorità palestinese e alto dirigente di Fatah, che ha dato la buona notizia del rinnovo del coordinamento. Ha detto che questa è stata “una vittoria eccezionale per la fermezza (del popolo) e la grandezza del presidente del popolo, Mahmoud Abbas”.

Ha spiegato: “Questa è stata la prima volta, durante il periodo del governo Netanyahu che un funzionario israeliano – il coordinatore delle attività governative nei territori, il Magg. Gen. Kamil Abu Rukun, ha promesso che Israele si impegnerà negli accordi.”

Sui social media palestinesi si sono precipitati a prendere in giro la “vittoria” . “È possibile che io sia stato infettato (dal coronavirus) e non riesca ad assaporare questa vittoria? “ ha chiesto qualcuno e ha raccolto altre risposte argute. Una pagina Facebook chiamata “Not Our Reality” (Mush Waq’ana) ha pubblicato un breve video con una canzone , basata sulla melodia di un popolare cantante beduino del campo profughi di Nuseirat ( recentemente diventata un grande successo in Giordania durante la sua campagna elettorale). La clip è stata presentata come un “ dono alla leadership dell’Autorità Palestinese nel giorno della sua grande vittoria nel ripristino del coordinamento della sicurezza” . La clip utilizza come metafora le foto reali del 28 agosto 2018 di un palestinese, costretto a cambiare una gomma a terra di un veicolo militare bloccato a ovest di Ramallah, poichè i soldati israeliani non erano in grado di farlo da soli. La clip, per analogia, rappresenta le forze di sicurezza palestinesi che servono l’occupante israeliano. La clip è stata fornita come regalo “ nel giorno del ricordo dell’operazione di riparazione della gomma a terra “.