AMIRA HASS : COSA VIENE PRIMA, UN POLIGONO MILITARE ISRAELIANO O I VILLAGGI PALESTINESI?

Come possiamo concludere dalla sua risposta ai ricorsi degli abitanti del villaggio, il governo si aspetta che i giudici Esther Hayut, Uzi Vogelman e Hanan Melcer decidano che gli ebrei vengono sempre per primi. Che è sempre più kosher, consono e corretto cancellare la naturale continuità umano-geografico delle comunità palestinesi.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.