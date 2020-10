AMIRA HASS: I VOLONTARI PALESTINESI AIUTANO I RACCOGLITORI DI OLIVE IN MODI CHE L’AUTORITÀ PALESTINESE NON PUÒ ADEMPIERE

Qui i volontari di Faz3a non possono essere d’aiuto. Sebbene sia terra palestinese pubblica e privata, parte della Cisgiordania, non gli è possibile raggiungerla. Solo israeliani e turisti stranieri possono accedere liberamente a questa terra palestinese .L’atteggiamento dei palestinesi di fronte a questa situazione è a metà strada tra il dispiacersi per l’Autorità palestinese e arrabbiarsi deridendola. “Cosa possiamo fare?” si chiedono gli agricoltori quando l’accesso alla loro terra è bloccato dalla violenza dei coloni o dalle regole dell’Amministrazione Civile.

Alcune persone concludono da questo stato di impotenza che “a loro non importa nulla dell’Autorità Palestinese”. È così che Israele amplia il divario e il senso di alienazione e sfiducia tra il cittadino palestinese e un autogoverno palestinese menomato.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Liberamente