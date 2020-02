Amira Hass : IL SACRO COMPITO DI IMPEDIRE AI PALESTINESI DI RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO

tratto da: FRAMMENTI VOCALI IN MO

La persona in questione è parente di un aggressore e quindi non soddisfa i criteri per l’ingresso in Israele

Ha aggiunto che le ordinarie prevenzioni di ingresso sono valide per sei mesi. “E’ come mettere una persona in una stanza non illuminata, dove viene calpestato e non sa da chi. In molti casi che conosciamo, le persone che hanno lavorato per 10 o 20 anni in Israele sono state danneggiate. Non erano mai stati in precedenza in questa cerchia di problemi sulla sicurezza e all’improvviso una procedura mette in conflitto un’intera famiglia”.