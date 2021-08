AMIRA HASS // INVASIONI DOMESTICHE E ARRESTI ARBITRARI: COSA SUCCEDE A UN PALESTINESE CHE DIFENDE LA SUA TERRA

Aref Jaber sfida i tentativi dei coloni di impadronirsi del suo appezzamento di terra vicino a Hebron e si trova anche ad affrontare i soprusi dell’esercito.

Di Amira Hass – 28 agosto 2021 https://archive.is/j5dr6 L’11 dicembre una struttura in legno e blocchi di cemento è apparsa su un pezzo di terra appartenente ad Aref Jaber di Hebron. Poco prima che trovasse la struttura, i parenti gli dissero che i coloni israeliani stavano occupando abusivamente la sua terra, su una collina ad est di Hebron in Cisgiordania, in una zona chiamata al-Bak’aa.

Da quel giorno, Jaber e la sua famiglia sono stati costantemente perseguitati: incursioni sulla sua terra e nella sua casa, altre strutture illegali costruite e demolite, droni invadenti, agenti di polizia israeliani impostori che affermano di essere del servizio di sicurezza dello Shin Bet e arresti arbitrari da parte dell’esercito e della polizia.

Dal terreno di al-Bak’aa alla casa di Hebron e fino al tribunale militare di Ofer, Haaretz da marzo segue le sfide che la famiglia Jaber ha dovuto affrontare perché si oppone a un’acquisizione ostile della propria terra.

La struttura scoperta l’11 dicembre è stata demolita; quasi subito un drone è apparso sull’appezzamento, seguito da una forza militare e da civili israeliani. C’erano anche agenti di polizia e veicoli dell’Amministrazione Civile israeliana in Cisgiordania.

“Abbiamo detto loro che gli stranieri avevano costruito qualcosa sulla nostra terra; i poliziotti ci hanno detto di sporgere denuncia”, ha detto Jaber ad Haaretz. Più tardi quel giorno, un colono israeliano che vive vicino a lui nella città vecchia di Hebron gli gridò: “Perché hai distrutto la struttura, perché l’hai fatto?”

Jaber ha sporto denuncia per la costruzione illegale sulla sua terra e per atti di vandalismo alla sua auto. “Da lontano, i bambini hanno visto gli israeliani intorno alla macchina”, ha detto Jaber. Il parabrezza e un faro sono stati rotti e una delle maniglie delle portiere è stata strappata.

Jaber, 46 anni, padre di cinque figli e una figlia, fa del suo meglio per filmare ogni violazione e altri episodi. Supporta le sue testimonianze con quei video, ripresi sul campo da lui e da altri.

È così che può riferire esattamente cosa è successo e in quale data. Il 12 dicembre, l’esercito ha dichiarato il terreno zona militare chiusa. Tre giorni dopo gli israeliani iniziarono a costruirvi una struttura, anch’essa demolita.

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, gli israeliani tornarono sul terreno e al mattino Jaber trovò una superficie di cemento, rete di ferro posizionata per un’altra colata di cemento e un nuovo recinto di pietra. Il 29 dicembre è stata trovata sul terreno un’ordinanza dell’Amministrazione Civile che ordinava l’interruzione dei lavori.

Quindi, il 9 gennaio, sul terreno sono state trovate due stanze di cemento e una pila di assi per la costruzione. Le stanze furono demolite e le assi rimosse.

Il 13 gennaio, diversi non palestinesi, tra cui un uomo che parlava inglese americano, stavano seminando sulla sua terra. “I poliziotti e il personale dell’Amministrazione Civile sono intervenuti e li ha allontanati dopo che l’ho segnalato”, ha detto.

Il 24 gennaio, Jaber e i suoi amici hanno piantato 100 alberelli di ulivo sul terreno. Ogni alberello costa 35 shekel (9 euro). Un israeliano che Jaber sa essere l’inquilino di un edificio che i coloni hanno occupato nel suo quartiere ha guardato le persone che stavano piantando e se ne è andato.

Il giorno dopo alcuni israeliani vennero a strappare gli alberelli, davanti ai funzionari dell’Amministrazione Civile, che non hanno permesso a Jaber di avvicinarsi. Ha ripiantato, ma gli alberelli sono stati nuovamente sradicati. Dopo di che l’Amministrazione Civile distrusse la superficie di cemento.

“In passato abbiamo piantato orzo e grano nel terreno”, ha detto Jaber. Ma il raccolto è andato male a causa delle restrizioni alla circolazione e del coprifuoco durante la Seconda Intifada, il divieto di guidare le auto a Hebron, i teppisti che hanno distrutto il terreno dopo ogni semina e piantumazione e le difficoltà economiche generali.

Il 10 febbraio, gli israeliani invasero nuovamente il suo appezzamento, e di nuovo il 23 febbraio. Il 16 marzo, un uomo alla guida di un veicolo movimento terra ha iniziato a liberare un passaggio attraverso il terreno. Jaber ha cercato di bloccare il veicolo con il suo corpo. Vicini e parenti si sono radunati e l’autista si è allontanato.

Il 4 maggio, gli israeliani hanno posizionato una casa mobile sul terreno. Jaber ha detto che hanno spruzzato lui e suo cugino con spray al peperoncino e puntato contro le pistole quando si sono recati sul posto per chiedere ai trasgressori di andarsene. L’Amministrazione Civile ha portato via la casa mobile. Rimaneva un recinto quadrangolare anch’esso costruito dai coloni, con le pietre prese dal recinto originario di un terrazzo agricolo, così distrutto. Pregarono alcune volte su quel pezzo di terra finché il recinto non fu rimosso e le pietre divelte.

Il 4 giugno, i soldati hanno cacciato Jaber dal suo appezzamento mostrandogli un ordine che diceva trattarsi di un’area militare chiusa. Un’altra volta hanno detto che l’area era chiusa ma non aveva un ordine di chiusura valido.

ARRESTI ARBITRARI

Il 21 giugno Jaber si è recato nel suo appezzamento con l’amico Imad Abu Shamsieh. Abu Shamsieh, residente nella zona di Tel Rumeida a Hebron, è colui che ha filmato il soldato israeliano Elor Azaria quando ha ucciso Abdel Fatah al-Sharif, un palestinese che giaceva già ferito a terra, immobile dopo aver accoltellato un soldato israeliano. Jaber raccolse alcune spine e ramoscelli e li accese per tenere lontani i serpenti e per diradare la vegetazione secca e soggetta a incendiarsi. Presto arrivarono i soldati.

“I militari erano educati”, ha detto Jaber. Hanno fotografato la carta d’identità sua e quella di Abu Shamsieh e inviarono le foto da qualche parte su WhatsApp. Un’ora dopo i soldati hanno detto ai due che “alla centrale di polizia volevano parlare con loro”, riferendosi alla stazione di polizia di fronte all’insediamento di Kiryat Arba, sulla terra della famiglia allargata Ja’abri. I due sono stati tenuti in una jeep per diverse ore e poi trasferiti per l’interrogatorio.

“La poliziotta che mi interrogava mi ha accusato di essere su una terra che non era nostra, che ho appiccato un incendio che ha messo in pericolo i coloni e che appartenevamo all’organizzazione di sinistra B’Tselem e stavamo causando problemi per tornaconto”, ha detto Jaber.

“Le ho detto perché ho acceso il fuoco. Mi ha chiesto se avevo documenti che dimostrassero che la terra era mia. Ho risposto ovviamente. Mi ha chiesto se sapevo che c’erano problemi con la terra. Ho detto certo, sono quello che vi chiama sempre quando estranei invadono la terra”.

Nella sua dichiarazione ad Haaretz la polizia non ha fatto riferimento alla domanda sulle accuse della poliziotta. Hanno solo detto che “a giugno è stata aperta un’indagine per sospetti di incendio doloso e danni alla sicurezza della zona”.

L’Unità del Portavoce dell’IDF ha detto che Jaber e Abu Shamsieh erano stati “arrestati e interrogati con l’accusa di incendio doloso dopo essere stati visti dare fuoco alle erbacce in un’area aperta.”

Dopo l’interrogatorio, i due sono stati condotti al centro di detenzione militare di Etzion. Lungo la strada sono stati portati per un controllo medico in un campo militare. Quando sono stati fatti scendere dalla jeep, legati, un soldato ha tirato violentemente il braccio di Abu Shamsieh slogandogli la spalla.

Jaber ha aggiunto che i soldati alla base riconobbero Abu Shamsieh e iniziarono a urlargli contro, gridando il nome di Azaria. Un ufficiale li ha calmati. (Il Portavoce dell’IDF: “Non ho familiarità con eventi violenti durante la detenzione”) Abu Shamsieh è stato portato in ospedale per le cure, poi trasferito a Etzion e da lì, a causa delle sue precarie condizioni di salute, nel carcere militare di Ofer.

I due sono stati portati davanti al tribunale militare il 24 giugno per discutere l’estensione della loro detenzione. L’accusa militare ha chiesto che fossero trattenuti fino alla fine del procedimento, sostenendo che il terreno in questione era stato dichiarato di proprietà statale.

L’avvocato Riham Nasra, che rappresentava Jaber, ha mostrato all’accusa i suoi documenti di proprietà. (Da quando Israele ha interrotto il processo di registrazione dei terreni giordani in Cisgiordania nel 1967, i documenti che attestano il legame di un proprietario con la terra sono forme di proprietà del periodo giordano). Infine, l’accusa militare ha accettato la richiesta di rilascio su cauzione di Jaber, che il giudice ha fissato a 1.000 shekel (250 euro) per assicurarsi che venga processato, se mai accadrà. Non sono state formulate accuse, e Abu Shamsieh è stato rilasciato senza cauzione.

Negli ultimi tre anni l’esercito ha permesso ad alcuni residenti del quartiere di Jaber a Hebron di entrarci con le loro auto; questo era stato proibito dall’inizio del 2000. Jaber è uno di questi. Quando è stato liberato dalla sua ingiusta detenzione il 24 giugno, ha scoperto che il permesso che gli permetteva di entrare nell’area in auto era stato revocato. L’Unità del Portavoce dell’IDF ha dichiarato: “La decisione di limitare l’ingresso in auto del residente Aref Jaber è stata presa dai funzionari competenti dell’IDF, per ragioni intese a preservare l’ordine pubblico locale”.

Quattro giorni dopo il suo rilascio, quattro media filo-sionisti hanno riferito dell’arresto. “Due attivisti di B’Tselem sono stati arrestati con l’accusa di aver appiccato un incendio su una collina in Giudea e Samaria”, titolava il quotidiano Israel Hayom. La verità è che i due si erano offerti volontari per il gruppo israeliano per i diritti B’Tselem alcuni anni fa e avevano filmato atti di violenza da parte dei coloni. Attualmente sono attivi in ​​un gruppo chiamato Human Rights Defenders (Difensori dei Diritti Umani). Israel Hayom ha anche riferito che le informazioni sui due provengono da un progetto “che documenta l’attività degli attivisti anti-israeliani”.

Il giornale ha aggiunto che “La collina 16, che è stata data alle fiamme, si trova su un terreno demaniale. Il presupposto è che i due sospetti abbiano dato fuoco all’area per prepararla alla semina come parte di un piano per un’acquisizione palestinese dell’area in futuro”. Il quotidiano Makor Rishon ha aggiunto che il progetto fornisce le informazioni raccolte all’apparato di difesa israeliano.

Un titolo sul sito web Hakol Hayehudi ha aggiunto tra parentesi una richiesta che non compare nella storia: “È il momento di bandirli”, senza dire se questo significava i due detenuti rilasciati o B’Tselem.

In tutte e quattro le versioni quasi identiche, Matan Peleg, presidente del gruppo estremista Im Tirtzu, viene citato sostenendo che ancora una volta è stata dimostrata una connessione tra “atti terroristici”, B’Tselem e il New Israel Fund (Nuovo Fondo Israele). Makor Rishon e Hakol Heyehudi citano anche il portavoce del movimento degli insediamenti ebraici a Hebron: “La loro affiliazione a un’organizzazione che si definisce ‘un’organizzazione per i diritti umani’ la pone in una luce ideologica antisemita che aggiunge una dimensione terroristica ostile al crimine. Ci aspettiamo che le forze dell’ordine agiscano contro coloro che commettono crimini d’odio contro gli ebrei”.

Il 4 luglio, racconta Jaber, un bulldozer, un’auto Toyota civile, alcuni civili e tre soldati si sono presentati sulla sua terra. Il bulldozer iniziò a spianare un sentiero sul terreno e i soldati gli ordinarono di andarsene esibendogli un ordine scaduto da tempo che dichiarava il terreno una zona militare chiusa. Jaber non se ne andò.

L’Unità del Portavoce dell’IDF ha dichiarato: “L’area non è stata dichiarata zona militare chiusa a quella data e le forze presenti nel sito non appartenevano all’IDF”.

RILASCIO IMMEDIATO

Successivamente, l’esercito ha fatto irruzione nella casa della famiglia tre volte. Jaber ha detto che in un’occasione un ufficiale dell’esercito ha menzionato “problemi con i coloni”. Nella terza irruzione, la mattina presto del 28 luglio, due soldati o agenti di polizia gli hanno chiesto in ebraico: “C’è qualcosa di illegale in casa?” Jaber ha risposto in ebraico: “Ci sono solo persone in casa. Ho cinque figli.”

“Ci sono armi?” chiesero, e lui rispose con stupore: “Non ho armi”. Hanno continuato: “Ci sono droghe in casa?” al che un Jaber sorpreso disse: “Se volete, potete controllare”. I soldati non hanno mosso un solo cuscino, ha raccontato, ma la loro presenza in casa ha spaventato la sua giovane figlia Farah (anche se lei lo nega categoricamente).

Jaber ha detto che da mercoledì a venerdì quella settimana un drone di sorveglianza ha sorvolato la casa. (Quando Haaretz ha chiesto se si trattasse di un drone dell’esercito o dei coloni, che avrebbero avuto bisogno di un permesso dell’esercito, un funzionario della sicurezza ha detto: “Non siamo a conoscenza di un evento che coinvolga un drone nell’area della casa della famiglia Jaber nelle date in questione.”)

I figli di Jaber, di 20 e 18 anni, Albaraa e Mohammed, sono stati portati alla stazione di polizia di fronte a Kiryat Arba. Dieci giorni dopo, nella loro casa di Hebron, Albaraa ha raccontato il suo interrogatorio e arresto, che meriterebbe un articolo dedicato*.

Uno dei suoi carcerieri e molti degli interrogatori della polizia si sono presentati come agenti dello Shin Bet. (I portavoce della polizia non hanno risposto quando è stato chiesto se il personale dello Shin Bet avesse preso parte all’interrogatorio, ma fonti hanno detto ad Haaretz che l’agenzia non era coinvolta nell’arresto o nell’interrogatorio.)

Albaraa ha detto che gli inquirenti lo hanno accusato di aver lanciato pietre e possedere armi. Ha negato categoricamente le accuse. Lui e suo fratello sono stati rilasciati intorno alle 14:00 e ad Albaraa fu chiesto di tornare alla stazione di polizia la domenica successiva, quando fu nuovamente interrogato da qualcuno che sosteneva di essere dello Shin Bet e gli fu chiesto di nuovo delle armi in suo possesso. È stato quindi trasferito nella struttura di detenzione militare di Etzion.

Giovedì 5 agosto si è tenuta un’udienza presso il tribunale militare per estendere la sua detenzione. Haaretz ha accompagnato il padre preoccupato, che credeva, come lui stesso aveva sperimentato più di un mese prima, che suo figlio fosse già stato portato al tribunale militare e stesse aspettando in catene per diverse ore in un container prefabbricato incandescente. Con sua sorpresa, l’udienza si è tenuta online e suo figlio era ancora a Etzion.

Il giudice, il Tenente Colonnello Azriel Levy, ha spiegato che la Procura Militare aveva ordinato l’archiviazione del caso, che non aveva senso spostare il sospettato che sarebbe stato rilasciato il giorno stesso. Tramite un’applicazione, il volto di Albaraa è apparso sul cellulare del giudice. Da circa due metri di distanza, il giudice ha mostrato lo schermo all’anziano Jaber.

“Ciao, papà”, sorrise Albaraa.

“Sei stato rilasciato oggi”, ha dichiarato il giudice. Albaraa si fermò un attimo, assimilando ciò che gli era stato appena detto e rispose candidamente: “Sono scioccato”. Poco prima delle 11 il giudice ha dettato quanto segue: “Ordino il rilascio immediato e incondizionato del sospettato”. Ordinò allo stenografo di corte di sottolineare la parola “immediato”.

Albaraa Jaber è stato rilasciato solo nove ore dopo, e questo ha fatto seguito all’intervento di Nasra, l’avvocato, e alle ripetute domande all’esercito di Haaretz. “A causa di un errore umano, Albaraa Jaber non è stata rilasciata immediatamente come stabilito dal tribunale”, ha detto l’Unità del Portavoce dell’IDF ad Haaretz. “Quando l’errore è stato notato, è stato subito rilasciato”.

Haaretz ha infine chiesto all’Unità del Portavoce di rispondere all’accusa che la catena di eventi fosse la prova che l’esercito agiva al servizio dei coloni “che mirano a spezzare il morale della famiglia Jaber, che sta resistendo ai tentativi di espropriazione della loro terra”.

“Le forze armate israeliane non agiscono “al servizio” di nessuno che non siano i comandanti dell’esercito”, ha risposto l’Unità del Portavoce, aggiungendo che i soldati mirano a proteggere i cittadini israeliani e a sventare il terrorismo. Le attività dell’esercito sono “svolte secondo considerazioni operative in coordinamento e cooperazione con le altre agenzie di sicurezza competenti”.