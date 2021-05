AMIRA HASS // L’ANTITESI DI UN’INTIFADA

Di Amira Hass – 6 maggio 2021 https://archive.is/j0jJj Ogni giorno Israele fornisce ai palestinesi molte buone ragioni per organizzare un’intifada, una rivolta popolare. Eppure non avviene. Sparare ad alcuni studenti della yeshiva (scuola religiosa ebraica) a un posto di blocco all’incrocio Za’atara in Cisgiordania è l’opposto di un’intifada. Ciò si applica a qualsiasi azione armata da parte di singoli individui, anche se operano come parte di qualche organizzazione palestinese.

L’attacco equivale ad ammettere che in questo momento una rivolta di massa non è possibile; un’ammissione che non c’è volontà o preparazione per una rivolta di massa; non si è formata un’idea chiara di come sviluppare una rivolta di massa, in condizioni molto diverse da quelle prevalenti prima dell’Intifada del 1987. L’attacco isolato dimostra che in questo momento non c’è nessuno in grado di unire un intero popolo che Israele è riuscito a dividere e ghettizzare, e la cui guida non eletta ignora persino il suo diritto di esprimere la propria opinione alle urne.

Ragioni profondamente giustificate per una vasta rivolta continuano ad accumularsi, continuano ad essere riportate, a volte in modo accurato, a volte con qualche distorsione, e confermano ripetutamente che non è accaduto alcun miracolo. La stessa parte del popolo palestinese che vive da Rafah a Jenin, compresa Gerusalemme Est, è sotto lo stesso dominio oppressivo di forze armate e di polizia straniere. Un occupazione ostile che dura da 54 anni e che gli dà tutte le ragioni per ribellarsi. Eppure non lo fa.

Dopo l’attacco, le agenzie di intelligence israeliane e gli ex comandanti militari oggi personalità famose che sono diventati critici “imparziali” di professione, hanno previsto che le prossime due settimane porteranno scontri e attacchi isolati, a causa del Ramadan e del rinvio delle elezioni palestinesi. Così, quando venerdì abbiamo visto un giovane con una bottiglia di vetro e domenica una donna di 60 anni con un coltello, che apparentemente voleva suicidarsi facendosi “sparare da un soldato” (era una” terrorista “e i soldati che l’hanno uccisa erano “combattenti” nella lingua dell’Unità del Portavoce dell’IDF), e poi c’è stata la sparatoria, sembrava affermare la loro abilità profetica.

Ma le loro profezie sono ricorrenti; fanno sempre affidamento sulle questioni interne palestinesi, sulla psicologia o sulla cospirazione: Una tendenza verso le azioni emulatrici, il digiuno del Ramadan, la tensione tra le organizzazioni palestinesi, gli ordini da Gaza o dall’Iran. Gli esperti e gli analisti competenti non prendono mai in considerazione le ragioni quotidiane che essi stessi una volta fornivano quando erano i massimi comandanti o coordinatori dell’attività di governo nei territori, o che i loro successori continuano a fornire. Eppure gli intervistatori chiedono: Questa è una terza intifada?

La realtà è che, ogni giorno che passa, i palestinesi votano con i piedi. Lodano i giovani sulle gradinate della Porta di Damasco che si sono scontrati con la polizia israeliana, sono inorriditi dalle notizie sui coloni che hanno attaccato i pastori, ma continuano a vivere come sempre nelle loro enclave che Israele ha accuratamente ritagliato negli ultimi 30 anni.

Com’era prevedibile, vari gruppi palestinesi hanno già osannato la sparatoria di domenica pomeriggio, che è stata compiuta da sconosciuti. Un’azione eroica, dicono; una risposta inevitabile ai crimini dell’occupazione; e frasi simili copiate dall’ultima volta che i palestinesi hanno sparato agli israeliani, e poi incollate ancora una volta sugli slogan. È considerato eretico negare la logica di qualsiasi attacco armato palestinese, o mettere in discussione la sua necessità in un determinato momento o luogo.

Se qualcuno ha dei dubbi, non vengono pronunciati ad alta voce perché è imbarazzante. Dopotutto, ci sono giovani che hanno deciso di sacrificare la loro libertà, e forse la loro vita, e ci sono famiglie, villaggi e campi profughi che saranno ora soggetti alla vendetta israeliana, sia da parte dei coloni, che nel migliore dei casi vandalizzeranno solo campi e frutteti (come è successo domenica sera nel villaggio di Jaloud), o da soldati che faranno irruzione nelle loro abitazioni, eseguiranno arresti e forse demoliranno le loro case, e saranno ovviamente consegnati agli agenti dello Shin Bet che saranno impazienti di torturare i nuovi prigionieri. Il fatto triste rimane lo stesso. Gli slogan copiati e incollati da una sparatoria all’altra sono un’ammissione che non esiste oggi alcuna organizzazione palestinese in grado di pianificare una lotta popolare a lungo termine, nessuna organizzazione che possa coinvolgere il popolo palestinese in una simile campagna, che richiede una fiducia incrollabile nelle guide dirigenziali e la fiducia nelle sue possibilità di successo.