AMIRA HASS // LO STATO RIEMPIE L’ALTA CORTE ISRAELIANA DI FALSITÀ SUI PALESTINESI IN CISGIORDANIA

Di Amira Hass – 1 febbraio 2021

La vignetta che mi è arrivata su WhatsApp valeva più di mille parole: due figure, di spalle, sono davanti a tre porte. Una figura è un soldato israeliano (con una stella di David disegnata sul suo elmetto), l'altra è un arabo (che indossa una kaffiyeh). Dal testo di accompagnamento è chiaro che è un palestinese. Il fucile del soldato è puntato in avanti (non verso il palestinese). Una tracolla è avvolta attorno al corpo del soldato. Ha la mano sulla schiena del palestinese in modo rilassato, persino amichevole, ma trasmette la consapevolezza del potere, dell'autorità e della superiorità del soldato. In breve, emana paternalismo.

Il soldato sta dicendo: “Habibi, scegli tu: siamo uno stato democratico”. E poi l’occhio si sposta sui cartelli su ciascuna porta, che dicevano: “Espulsione”, “Sfollamento” e “Deportazione”.

Espulsione immediata, sottomissione, esilio e deportazione di massa, gradualmente; I tipi di espulsione che Israele impone ai palestinesi non sono temi sollevati durante le nostre campagne elettorali. Le campagne non affrontano la violenza dei coloni, dell’Amministrazione Civile e dell’esercito, che stanno progettando di cancellare le comunità rurali e segregare i loro residenti nelle aree urbane. I giudici israeliani, che subiscono pressioni dall’esercito e dai coloni per approvare espulsioni e semi-trasferimenti, sanno che questi sconvolgimenti nella vita dei palestinesi non turbano i candidati dei partiti. I giudici governano nella nebbia dell’indifferenza della maggior parte degli israeliani.

La vignetta (senza data o nome di giornale) del fumettista Jihad Awartani, originario di Amman, è stata condivisa da Nasser Nawaja dalla Sussia. La vignetta riassume i suoi 39 anni, durante i quali la sua famiglia e gli abitanti del villaggio subirono due espulsioni, una tentata espulsione e uno sfollamento e reinsediamento forzato tuttora in corso.

Nel 1986 l’esercito ha espropriato il terreno dell’antico villaggio rupestre in cui era nato, lo ha dichiarato sito archeologico e ha sgomberato le 25 famiglie che vi abitavano. Parte della terra espropriata è stata data all’insediamento in continua espansione di Susya, fondato nel 1983. Le famiglie sfrattate si sono trasferite in tende e grotte in un’area diversa del terreno di loro proprietà. Nel 1991 l’esercito li espulse pure da lì. Si trasferirono ostinatamente in un’altra zona delle loro terre coltivate. Nel 2001 le autorità, con l’aiuto dei coloni, distrussero grotte, edifici, recinti per animali e cisterne cacciando i residenti. L’Alta Corte di giustizia ha concesso loro di tornare, ma non gli ha permesso di riedificare.

Come in altre comunità palestinesi nel 60% della Cisgiordania, il divieto israeliano di costruire in Sussia, o il suo rifiuto di consentirgli di allacciarsi all’acqua, all’energia e ai sistemi stradali, è un tipo di spostamento mascherato, perché quante persone possono continuare a sopportare così tante proibizioni e continue vessazioni burocratiche? Vale la pena per loro di trasferirsi nella città di Yatta o nelle vicinanze. Questa è la posizione paternalistica dell’Amministrazione Civile, che ha spiegato all’Alta Corte perché ha respinto il piano generale presentato dal villaggio. Il sottintendimento è, yalla, lascia che vadano nelle enclave che abbiamo organizzato per loro. Il resto appartiene a noi israeliani.

Questo era anche l’implicito, e l’esplicito, raccontato a 12 comunità a Masafer Yatta, a est della Sussia. Anche loro sono stati sfrattati dallo stato più ebraico del mondo. Anch’essi hanno preceduto il sionismo e lo Stato di Israele; le loro abitazioni rupestri sono una delle prove del loro radicamento, così come il loro modo di vivere: un sostentamento derivante dalla zootecnia e dall’agricoltura a secco. Ma Israele insiste nel mentire e dire all’Alta Corte che i residenti di questi villaggi vi si sono trasferiti dopo che l’area è stata dichiarata zona di fuoco.

Nel 1966 l’esercito fece saltare in aria le case di Jinba, che erano una combinazione di grotte e strutture in pietra ad arco. Nel 1985 l’esercito demolì nuovamente Jinba. Nel 1999 l’esercito ha espulso i residenti dei 12 villaggi. L’Alta Corte ne ha decretato la restituzione, ma non ha ordinato allo Stato di permettere loro di ricostruire. Presto i giudici dovranno decidere come raggiungere un compromesso tra la giustizia e la richiesta dello Stato di distruggere i villaggi e di permettere ai loro abitanti di lavorare la loro terra solo durante lo Shabbat e le feste ebraiche. E le greggi leccheranno il cemento di Yatta finché non moriranno.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.