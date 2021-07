AMIRA HASS // MENTRE I PALESTINESI PROTESTANO PER LA MORTE DELL’AVVERSARIO DI ABBAS, LE DONNE VENGONO AGGREDITE COME RITORSIONE

Mentre alti funzionari dell’Autorità Palestinese. comprendono il danno politico causato dall’uccisione di Nizar Banat, Fatah mette in discussione la lealtà dei manifestanti, particolarmente prendendo di mira le giornaliste.

Non sorprende che l’unico leader anziano di Fatah che si è dichiarato pubblicamente contro la repressione delle manifestazioni sia Nasser al-Kidwa, che Abbas ha cacciato dal Comitato Centrale perché aveva fondato una lista separata che prevedeva di candidarsi alle elezioni generali poi annullate.

