AMIRA HASS / PERCHÉ AGLI EBREI ISRAELIANI STUPISCE VEDERE GLI ARABI ACCORRERE PER AIUTARE SUL MONTE MERON?

E così, la dissociazione dai disastri palestinesi, che derivano dalle nostre politiche e dai privilegi che ci convengono, sono diventati parte del nostro essere. Un tratto che spiega perché fa notizia che i residenti palestinesi della Galilea abbiano fatto l’ovvio offrendo aiuto alle vittime della celebrazione del Lag Ba’omer.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.