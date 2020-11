AMIRA HASS // PREVENIRE IL TERRORISMO ISRAELIANO DI STATO

tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2020/11/amira-hass-prevenire-il-terrorismo.html

Amira Hass – 16 novembre 2020

Traduzione sintesi Non è solo Givat Hamatos: Israele pianifica e realizza costantemente infrastrutture e attività di costruzione su larga scala a Gerusalemme Est e in tutta la Cisgiordania , tutte progettate per sabotare la possibilità di uno stato palestinese. Ma per nostra gioia questa gara d’appalto, per la costruzione di unità residenziali sulle riserve di terra di Beit Safafa e Betlemme, sta facendo un po’ di rumore, perché viene interpretata come una manovra subdola prima che il presidente eletto Joe Biden entri alla Casa Bianca.

Ieri diplomatici europei hanno visitato il sito dell’insediamento . Le condanne, o per essere più precisi le riserve al bando, saranno probabilmente pubblicate a breve dai ministeri degli Esteri dell’Unione Europea e di altri stati europei. Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite Nickolay Mladenov ha già espresso la sua preoccupazione. Ha ricordato per la milionesima volta che la costruzione di insediamenti viola il Diritto Internazionale.

Non solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incoraggiato il progetto israeliano di furto di terra . Durante due decenni di negoziati con l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, le espressioni rituali di rammarico e le condanne dell’Unione Europea e dei suoi paesi membri hanno insegnato a Israele che non ha nulla da temere. Se quei paesi, che sostengono il percorso degli accordi di Oslo più di chiunque altro, non prendono provvedimenti concreti contro la criminalità seriale di Israele , perché dovrebbe preoccuparsi? Può continuare a rubare e calpestare e, quando necessario, a usare l’arma dell “antisemitismo” e dell “Olocausto”, per frenare qualsiasi iniziativa volta a fermare la follia di espropriazione immobiliare israeliana .

Quindi per favore. “Givat Hamatos” è un’opportunità per quei paesi di convertire il rituale in azioni autentiche, che possono e devono adottare. Innanzitutto devono pubblicare i seguenti chiarimenti:

• La costruzione di insediamenti nei territori occupati è vietata dal Diritto Internazionale.

• La segregazione è un crimine per il quale devono essere puniti i suoi autori, esecutori e coloro che vi partecipano consapevolmente.

• Una dichiarazione di “terra di stato” sostenuta da azioni militari, e il trasferimento di questa terra a un gruppo etnico a spese dell’altro, è una pratica terroristica.

• La costruzione di insediamenti sul territorio palestinese occupato nasce dalla visione del mondo e dalle pratiche di un regime segregazionista che considera gli israeliani superiori, e quindi potrebbe ancora una volta compiere atti di espulsione di massa dei palestinesi .

Sulla base di questi chiarimenti, i paesi contrari al terrorismo di stato e alla segregazione pubblicheranno i seguenti avvertimenti:

• Qualsiasi appaltatore che partecipa alla gara Givat Hamatos non sarà autorizzato a partecipare a progetti dove sono coinvolte società europee, e ai suoi proprietari e dirigenti non sarà permesso entrare in Europa.

• Se i proprietari e gli amministratori sono cittadini europei, saranno perseguiti nei loro paesi per aver partecipato al crimine di segregazione.

• Il divieto di ingresso e di attività imprenditoriale e il perseguimento dei trasgressori, si applicano anche a pianificatori e agli architetti.

• Tutto ciò vale per gli alti dirigenti dell’Autorità per la Terra d’Israele.

• Tutto quanto sopra si applica agli acquirenti di tali unità residenziali.

• Proprietari e dirigenti di società operanti in Europa che trattano affari con tali subappaltatori e architetti saranno perseguiti per favoreggiamento nella perpetrazione di un reato.

• Così come vengono confiscati i conti bancari di coloro sospettati di coinvolgimento nel terrorismo, verranno confiscati i conti bancari di tutti coloro sopra menzionati.

• La vendita di residenze ai palestinesi come “copertura” non renderà il progetto legale, a meno che non vi vivano anche i palestinesi residenti in Cisgiordania.