AMIRA HASS // QUANDO DEGLI “SCONOSCIUTI” VANDALIZZANO UN CANTIERE PALESTINESE IN CISGIORDANIA

one Civile e la polizia israeliana, non era altri che il comandante della Brigata regionale Binyamin, il colonnello Yonatan Steinberg.

Ha insinuato che queste organizzazioni non siano in grado di mettere le mani su una squadra anonima che lancia regolarmente attacchi nello stesso luogo. Non è che non vogliamo farlo, al contrario, stiamo avendo difficoltà, ha detto Steinberg, in alta uniforme con una kippah nera in testa. Secondo Google è residente nel Kibbutz Shomria nel sud, dove vivono i coloni evacuati da Atzmona nella Striscia di Gaza.