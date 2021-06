Amira Hass // Quando è nell’interesse degli israeliani non credere ai palestinesi

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/43186

23/06/2021

Copertina: L’avamposto illegale di Evyatar in Cisgiordania dove i soldati dell’esercito israeliano hanno recentemente aiutato i coloni nella costruzione di edifici, giovedì scorso. Credit: Hadas Parush

La sana sfiducia che gli israeliani mostrano nei confronti delle dichiarazioni ufficiali del governo e di enti privati ​​che hanno voce in capitolo nella propria situazione socioeconomica, svanisce nel contesto dell’occupazione.

Di Amira Hass – 21 giugno 2021

Nel giro di una settimana tre importanti articoli sono stati pubblicati su Haaretz con titoli molto simili, due sui soldati e uno sulle guardie carcerarie:

“Soldati israeliani fotografati mentre aiutavano a costruire un avamposto illegale in Cisgiordania”;

“Soldati israeliani hanno filmato il pestaggio, con ginocchio sul collo del palestinese durante l’arresto in Cisgiordania”; e

“Agenti israeliani sono stati filmati mentre picchiavano i detenuti palestinesi. Nessuno arrestato, caso chiuso”.

Noi giornalisti sappiamo che i titoli devono riassumere gli eventi riportati. Quindi, secondo questi tre elementi, la notizia è il filmato e non l’evento in sé: un atto illegale perpetrato dai soldati dell’esercito o dalle guardie carcerarie. Possiamo supporre che chi ha scritto i titoli sappia che non c’è niente di insolito che i soldati israeliani e le guardie carcerarie superino i limiti della loro licenza ufficiale per aggredire i palestinesi, o che i soldati aiutino i coloni in un’attività illegale. Sanno che fisicamente e territorialmente i palestinesi cadono preda, costantemente, delle agenzie israeliane di ordine e controllo. Questa è la routine, che non può essere sempre segnalata. Ma immagino che non sia questo il motivo per un titolo simile.

La spiegazione corretta, secondo me, è diversa: il pubblico ebraico di Israele non crede e non vuole credere alle segnalazioni dei palestinesi che denunciano e testimoniano sulla violenza israeliana. Per superare questa mancanza di fiducia, noi giornalisti ci affrettiamo a riferire che gli incidenti in questione sono stati effettivamente filmati, il che significa che la violenza o il reato possono essere visti molto chiaramente.

Potrebbe benissimo essere che se non fosse per la documentazione visiva/fotografica, non ci sarebbe alcuna denuncia, o l’evento sarebbe minimizzato. Perché il presupposto di base degli israeliani è che “i palestinesi mentono” nelle loro testimonianze sulle azioni israeliane. Cinquantaquattro anni di occupazione, montagne di prove da parte dei palestinesi e numerose indagini da parte di gruppi israeliani per i diritti umani, comprese testimonianze di soldati, confermano le testimonianze dei palestinesi, eppure questo presupposto di base domina ancora il linguaggio giornalistico.

Confrontiamo i tre titoli di cui sopra con un altro importante apparso di recente su Haaretz: “Netanyahu ha ordinato la distruzione illegale di documenti nel suo ufficio prima che Bennett subentrasse, dicono le fonti”. Il titolo riassume un evento, senza riserve. La storia si basa, per quanto si può desumere dal testo, dalla testimonianza orale ottenuta dal giornalista, non dalla documentazione visiva. Netanyahu ha fermamente negato questo rapporto, eppure il titolo rivela fiducia nella storia fornita dalle fonti e fiducia nel lavoro professionale del giornalista.

I portavoce militari e di polizia non denunciano violenze contro i cittadini palestinesi da parte delle loro organizzazioni per loro buona volontà e in tempo reale. Segnalano violenze da parte dei palestinesi, che fanno subito notizia. Con o senza documentazione visiva. L’abuso da parte delle guardie carcerarie di decine di prigionieri per ore nella prigione di Ketziot è avvenuto nel marzo 2019. In tempo reale è stato riferito solo che un detenuto ha accoltellato due guardie.

Perché il portavoce del Servizio Carcerario Israeliano dovrebbe denunciare gli abusi sui prigionieri da parte delle sue guardie, e perché dovremmo credere ai media palestinesi quando riportano violenze eccezionali anche per mano delle guardie carcerarie?

Senza il meticoloso lavoro di Hamoked, il Centro per la Difesa della Persona, il cui avvocato, Nadia Daqqa, ha raccolto le testimonianze dei detenuti di Ketziot per sporgere denuncia, e il successivo ricorso contro la chiusura del caso, il filmato e il fatto stesso dell’abuso all’inizio del 2019 non sarebbe diventato una notizia nel giugno 2021.

La nostra memoria politica degli eventi degni di nota è creata principalmente in tempo reale, quando i portavoce ufficiali controllano l’informazione. Raccogliere testimonianze dalle parti lese richiede molto più tempo, soprattutto se sono incarcerate, sono abitanti di Gaza che sono stati bombardati e feriti o sono agricoltori palestinesi in luoghi raggiungibili solo con veicoli fuoristrada.

L’era di Internet e delle notizie in tempo reale ha solo aumentato la nostra dipendenza dai portavoce ufficiali, che hanno accesso immediato alle informazioni. Ma ciò che otteniamo da loro è un resoconto accuratamente elaborato che è stato filtrato in modo fattuale, economico, politico e giuridico in base alle esigenze di qualunque entità stia dietro di loro. Nel caso israelo-palestinese, significherebbe i bisogni di chi è al potere: vale a dire, della società ebraica israeliana che beneficia del suo dominio sui palestinesi.

La sana sfiducia che gli israeliani mostrano nei confronti di qualsiasi dichiarazione ufficiale da parte di enti governativi e privati ​​che hanno voce in capitolo sulla loro situazione socioeconomica, scompare nel contesto dell’occupazione israeliana. Qui l’interesse è credere ai portavoce. Il presupposto di base, che i palestinesi mentono e che i portavoce dicano la verità, fa parte del sistema e una delle tecniche che aiutano a preservare il nostro dominio sui palestinesi.

La portata dell’aggressione di Israele contro i palestinesi è abbastanza ampia. È uno stile di vita, un dato di fatto. La società israeliana e la realtà della vita palestinese non possono essere comprese, analizzate o trattate dai media ignorando questo fatto. Ma quando l’intero pubblico, in quanto consumatore dei media, ha un interesse materiale, politico, economico ed emotivo a non cambiare la realtà violenta, perché opera a suo favore, allora le testimonianze dei palestinesi sono compromesse. Anche quando si accumulano e rivelano uno schema in corso, il pubblico non li considera sufficientemente credibili. E comunque, anche quando c’è documentazione filmata e scritta e documenti ufficiali, i responsabili non vengono puniti, perché sono tantissimi.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.