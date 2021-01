Amira Hass // Quando la condivisione dei dati sull’occupazione viene considerata come una violazione della sicurezza

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/41342

06/01/2021

Amira Hass – 4 gennaio 2020

Immagine di copertina: Un soldato israeliano lancia gas lacrimogeni contro manifestanti palestinesi in Cisgiordania, 24 novembre 2020 Credito: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Uno dei redattori di Haaretz, lo chiameremo R., mi consiglia sempre di non esagerare con i numeri. Di solito lo ascolto, tralascio una certa ripartizione dei dati o arrotondo una cifra. Il tentativo di spiegare il significato di occupazione all’occupante è come arrampicarsi su una parete scivolosa, con pochi appigli. Lo scalatore è destinato a cadere.

È necessario che la professione e l’anima raddoppino lo sforzo per arrampicarsi, e il consiglio di un editore a volte è un’altro appiglio o corda a cui aggrapparsi. Spiegare il significato di oppressione all’oppressore non è fatto a scopo di empatia, carità o per migliorare il mondo: è un’attività di intelligence a sé stante, condotta per illuminare chiunque pensi che il popolo palestinese possa essere spezzato.

Le statistiche sono uno dei mezzi per esporre i fatti nel complesso e non solo singolarmente. Sono uno strumento efficace per chiunque sia interessato alla concettualizzazione, per qualcuno che vuole sapere, ad esempio, il numero di episodi antisemiti nel mondo, quanti ebrei sono tra i vincitori del Premio Nobel e quale percentuale di bambini nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza soffre di post-trauma a causa delle sirene di allarme che annunciano un pericolo imminente o del lancio dei razzi Qassam (40%).

I dati precisi sono un problema per chi non vuole sapere qualcosa. Pertanto, esito a scrivere che tra gennaio e ottobre 2020 sono stati documentati 17.864 incidenti legati all’occupazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Invece, sto arrotondando la cifra: “Da gennaio a ottobre 2020, una media di 1.800 incidenti legati all’occupazione sono stati documentati ogni mese”, nella speranza che questo illustri in una certa misura la nostra costante violenta, oppressiva e arrogante presenza.

Per coloro che sono interessati scriverò che gli incidenti legati all’occupazione includono l’uccisione e il ferimento di palestinesi da parte del fuoco israeliano; raid militari su case, villaggi e quartieri urbani; demolizione di edifici e confisca di beni personali; checkpoint mobili; arresti e detenzioni; attacchi dei coloni; lo sradicamento di alberi e raccolti per apparenti scopi militari; e costruzione negli insediamenti. Da questo elenco sono esclusi l’incarcerazione di due milioni di palestinesi a Gaza o l’umiliazione ai posti di blocco israeliani.

La documentazione di tutto ciò è inclusa nei rapporti quotidiani e mensili pubblicati dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. I loro rapporti includono anche “attacchi da parte di palestinesi”, principalmente lanci di razzi da Gaza. La loro proporzione tra tutti gli incidenti citati è minima (una sintesi degli ultimi due mesi del 2020 deve ancora essere pubblicata).

Un’altra fonte di informazioni simili sono i rapporti dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari. Diamo uno sguardo più da vicino proprio al numero di palestinesi che sono stati feriti da Israele con qualsiasi mezzo, dal 1 gennaio al 21 dicembre 2020 (le ultime statistiche ONU fino ad oggi), che sono stati colpiti dalla pandemia di coronavirus: il numero è inferiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, durante lo stesso periodo, rispetto ai due anni precedenti, il numero dei feriti dal fuoco israeliano a Gaza era inferiore a quello della Cisgiordania: 55 contro 2.613.

L’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, e io ugualmente, contiamo anche coloro che sono stati curati per inalazione di gas lacrimogeni, che rappresentano la maggior parte dei palestinesi feriti. So che gli israeliani non li considerano “feriti”. Il motivo è chiaro: la stragrande maggioranza degli israeliani non ha mai sperimentato il bruciore agli occhi e alla gola, la visione offuscata, il soffocamento, il lungo affanno respiratorio dopo l’attacco, l’impotenza, l’umiliazione o la paura di un simile attacco. (Per inciso, nel 2019, 1.881 palestinesi sono stati feriti dalle granate lacrimogene, e credetemi, è un’esperienza molto dolorosa e pericolosa per la vita).

Nel 2019 il numero di palestinesi feriti dalle forze israeliane di ogni tipo è stato di quasi 15.500, di cui circa 3.600 in Cisgiordania. Il numero dei feriti da proiettili di gomma era 2.468; dal fuoco vivo: 4.449 (chiedo scusa a R. per non aver arrotondato quelle cifre). Nel 2018, l’apice delle manifestazioni per il “diritto al ritorno” nella Striscia di Gaza, il numero di palestinesi feriti è stato di circa 31.000, tra questi, 6.784 da fuoco vivo e 1.998 da proiettili non identificati. In Cisgiordania il numero di feriti dal fuoco israeliano è stato leggermente superiore a 6.000, poco più del doppio del totale nel 2020.

Non entrerò nei dettagli su quante delle vittime sono state colpite dal tiro dei soldati israeliani alla testa, alle rotule o alla schiena. Dirò solo che la stragrande maggioranza dei feriti si sono verificati nelle manifestazioni contro l’occupazione e negli scontri che avvengono in risposta alle incursioni dell’esercito israeliano nelle case, nei villaggi e nei quartieri urbani.

Lascerò a voi il compito di calcolare il numero di soldati e agenti di polizia israeliani che hanno sparato e causato feriti, e il numero di palestinesi che ognuno di loro ha ferito da vicino, quasi a distanza ravvicinata, durante un’irruzione notturna in una casa, con gas lacrimogeni, con una granata stordente, con proiettili di gomma e con munizioni “letali” che fanno esplodere le viscere, le ossa, i muscoli e le arterie.

L’ufficio delle Nazioni Unite spiega che i suoi dati non includono i palestinesi assistiti per danni psicologici che hanno subito a causa della violenza israeliana. Mi spingerò oltre e dirò: non tutti coloro che soffrono di post-trauma vengono curati. Pertanto, le cifre in questione non includono nemmeno i milioni di individui che vivono la loro intera vita con lo straziante senso di umiliazione, paura, scherno e rabbia perché degli israeliani armati, di 19 o 30 anni, hanno distrutto le loro vite per mezzo di incendi, demolizioni di case e l’espulsione, tenendoli lontani dai loro cari. O persone le cui vite sono state sconvolte dalle forze israeliane a causa di lunghi ritardi ai posti di blocco, irruzioni nelle abitazioni o comportamenti arroganti.

La capacità dei palestinesi di andare avanti con la loro vita, di studiare, lavorare, ridere, ballare, cantare, mantenere una vita sociale, intraprendere, creare, costruire ed esprimere critiche, nonostante l’ampia e definita portata del danno psicologico, attesta solo la loro forza e resilienza come individui e come nazione.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org