AMIRA HASS // SEI FALSITÀ SUGLI AVAMPOSTI DI INSEDIAMENTO ISRAELIANI NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI

Uri’s Farm, an outpost in the Jordan Valley. Setting up farms that grow crops – or raise livestock – allows a quicker, cheaper land grab than building additional housing on a settlement.Credit: Gil Eliahu

Six lies about Israel’s Wild West settlement outposts | Opinion

Le fattorie espandono continuamente la loro area di dominio, sia che siano protette dalla violenza dei soldati e dalle menzogne ​​delle autorità, sia che i loro proprietari esercitino il loro talento nel perpetrare violenze contro i pastori palestinesi. O una combinazione di queste due forme di violenza.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.